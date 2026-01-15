Forskningsingenjör - Clinical Genomics Uppsala
2026-01-15
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.
a cancer, genetiska och autoimmuna sjukdomar. En av de bärande tankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed främja en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom sex forskningsprogram: cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten. Institutionen omsätter omkring 550 miljoner kronor, varav ca två tredjedelar är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 400, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 850 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.uu.se/medarbetare/institution/immunologi-genetik-och-patologi
Clinical Genomics Uppsala är sedan starten 2013 en del av plattformen Clinical Genomics inom Science for Life Laboratory. Den bioinformatiska verksamheten är förlagd till Uppsala universitet, medan laboratoriearbetet utförs vid kliniska laboratorier på Uppsala Akademiska Sjukhus. Enhetens uppdrag är att bedriva service och utveckling för kliniknära forskning, samt att ta fram och tillhandahålla kliniska test, främst med hjälp av storskalig DNA-sekvensering, s.k. next-generation sequencing (NGS). I multidisciplinära team med bioinformatiker, molekylärbiologer och läkare levererar faciliteten kliniska bedömningar av upptäckta genetiska varianter. Verksamheten är framför allt inriktad mot ärftliga sjukdomar, olika former av cancer och mikrobiologi. För närvarande analyseras över 12000 humana kliniska prover per år med de metoder som faciliteten tillhandahåller. Eftersom genetisk diagnostik efterfrågas inom allt fler kliniska discipliner pekar prognosen på en stark tillväxt.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Faciliteten söker en forskningsingenjör på heltid för att analysera cancerprover med avancerade molekylärgenetiska tekniker. Tjänsten innehåller också viss utveckling och metodoptimering. Arbetet kommer till stor del vara fokuserat på att optimera och utföra pre-analytiska steg, såsom cellsortering, snittning av FFPE-klossar och extraktion av DNA och RNA, samt bibliotekspreparation för analyser inom cancer med hjälp av NGS. Förutom NGS kan även andra metoder, såsom digital-PCR, superRCA och single-cell-tekniker ingå. Tjänsten inkluderar experimentdesign, laborativt arbete och rapportering av uppdrag. Delaktighet i kvalitetsarbete, projektkoordination, utbildning och utveckling av verksamheten ingår också i arbetsuppgifterna.
De anställda kommer att jobba tillsammans med biomedicinska analytiker, bioinformatiker, läkare, sjukhusgenetiker och molekylärbiologer inom vår facilitet och även i nationella och internationella samarbeten.
Kvalifikationskrav
• Mastersexamen eller liknande med biomedicinsk inriktning, såsom molekylärbiolog, BMA, biomedicinare eller bioteknolog.
Utöver detta krävs:
• Stor erfarenhet av molekylärbiologiska metoder.
• Erfarenhet av pre-analytiska metoder, såsom till exempel snittning och DNA-extraktion (manuellt och med robot)
• Erfarenhet av next-generation sequencing.
• Erfarenhet av att utvärdera och optimera molekylära metoder.
• Erfarenhet av att arbeta i en ackrediterad klinisk laboratoriemiljö.
• Eftersom dokumentation mot Akademiska sjukhuset sker på svenska kräver tjänsten god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
Arbetet ställer stora krav på noggrannhet, organisationsförmåga, initiativkraft, samarbetsförmåga och självständighet, så stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Tjänsten förutsätter en god förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift. Du kommer att vara del av ett team med många inblandade, vilket ställer höga krav på förmåga till samarbete och flexibilitet.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Malin Melin, malin.melin@scilifelab.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 29 januari 2026, UFV-PA 2026/84
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
