Forskningshandläggare
2025-09-22
Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och har en ledande roll för att utveckla och finansiera svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Nu söker vi en eller flera forskningshandläggare som utgör ett viktigt stöd i detta arbete!
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Varje år kommer det in cirka 6 000 ansökningar om forskningsbidrag till Vetenskapsrådet. Ansökningarna bedöms av cirka 900 aktiva forskare med expertis inom de områden som ansökningarna berör. Avdelningen för forskningsfinansiering ansvarar för att utlysa bidrag, se till att de ansökningar som kommer in bedöms samt att följa upp utfallet av varje års beredning och beslut.
Som forskningshandläggare blir du administrativt ansvarig för ett antal av de beredningsgrupper som bedömer och prioriterar ansökningarna efter vetenskaplig kvalitet. I arbetsuppgifterna ingår att administrera och handlägga ansökningar om forskningsbidrag, att hålla i löpande kontakt med ledamöter i de beredningsgrupper du ansvarar för, liksom att vara mötesansvarig vid gruppernas möten. Du kommer också att delta i arbetet med att informera forskare som söker bidrag om ansökningsprocessen och de villkor som gäller. Anställningen är placerad vid en av enheterna på avdelningen för forskningsfinansiering och du kommer att ingå i det arbete som enheten har särskilt ansvar för: att planera, förbereda och sätta upp våra utlysningar av forskningsbidrag eller frågor kopplade till samordning av sakkunnigbedömningen av ansökningar. Du kan också bli aktuell att medverka i olika projekt och andra uppgifter på avdelningen för forskningsfinansiering eller i samarbete med andra avdelningar.
Arbetet innebär teamarbete med kollegor på myndigheten och mycket kontakt med forskare i olika roller. Verksamheten är periodvis styrd av deadlines med korta tidsmarginaler och ställer krav på att kunna strukturera och prioritera. Vårt myndighetsspråk är svenska samtidigt som de externa kontakterna till stor del sker på engelska.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta effektivt, både självständigt och i grupp, och på egen hand kunna prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt samtidigt som du lätt kan anpassa dig till ändrade omständigheter och se möjligheter och lösningar. Du är initiativrik och tar gärna ansvar för att sätta igång aktiviteter utifrån verksamhetens behov och kan driva dem mot resultat. Du uppskattar att arbeta med service i fokus och är bra på att skapa och upprätthålla goda samarbeten. Med din goda kommunikationsförmåga, både muntlig och skriftlig, förmedlar du ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt.
Vi söker dig som har
• en universitets- eller högskoleexamen eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• något års aktuell och närliggande erfarenhet av arbete med administration och handläggning
• goda kunskaper i de program som ingår i Microsoft Office, särskilt i Excel
• förmåga att uttrycka dig väl, både muntligt och skriftligt på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av kvalificerad handläggning, exempelvis utredningsarbete eller erfarenhet och vana av att skriva rapporter, beslutsunderlag och utredningar anpassade för olika målgrupper
• aktuell och närliggande erfarenhet av att arbeta i någon form av ärendehanteringssystem
• något års erfarenhet av arbete vid statlig myndighet och/eller inom forskningsfinansiering
• aktuell kunskap om forskningssystemet samt forskarens förutsättningar och villkor
Placering
Vårt kontor är aktivitetsbaserat och finns på Hantverkargatan 11 i centrala Stockholm. Om arbetsuppgifterna tillåter finns möjlighet att arbeta på distans på deltid.
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta
• Teresa Ottinger, rekryterande chef, 08-546 44 286
• Salina Ahlström, HR, 08-546 44 089
• Nina Glimster, ST 08-546 44 215
• Bente Ahlström, Saco-S, 08-546 12 340
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 12 oktober 2025.
Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Vårt arbete handlar om att ge forskare goda förutsättningar att bidra till samhället med forskning av högsta kvalitet. Hos oss arbetar drygt 280 personer i moderna lokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Vi hanterar ansökningar, utvärderar och följer upp forskningens villkor och kommunicerar om forskning.
Vetenskapsrådet finansierar, utvecklar och driver även forskningsinfrastruktur. Vår avdelning för Sunet och anknutna tjänster tillhandahåller ett unikt datanät, en identitetsinfrastruktur samt säkra och stabila it-tjänster. Detta möjliggör nationell och global samverkan för svensk forskning, högre utbildning och kultur på ett säkert, enkelt och tillgängligt sätt.
Vårt medarbetarskap präglas av engagemang och omtanke om varandra. Vi har ett öppet samarbetsklimat och en inkluderande kultur där vi eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter mångfald.
