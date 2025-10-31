Forskningsdatarådgivare
Forskningsdatarådgivare med inriktning på kommunikation
Vill du arbeta med forskningsdatafrågor på norra Europas ledande tekniska universitet? Vi söker nu en forskningsdatarådgivare med inriktning på kommunikation till Digital Research Collaborative Hub på KTH.Publiceringsdatum2025-10-31Om företaget
Digital Research Collaborative Hub är en nyetablerad samarbetsyta mellan fakultet och verksamhetsstöd på KTH, för stöd till en alltmer datadriven och digital forskning. Fokus i verksamheten ligger på vägledning och utbildning kring digitala tjänster, data och infrastruktur för forskning, samt att ge tillgång till detta.
Digital Research Collaborative Hub har sin administrativa hemvist vid KTH Biblioteket. På KTH Biblioteket finns ca 50 medarbetare som arbetar med att stödja KTH:s studenter och forskare. Vi sitter på vackra KTH Campus Vallhallavägen.Dina arbetsuppgifter
Skapa och upprätthålla en digital vägledning för KTH:s forskare till datadriven och digital forskning.
Organisera och genomföra aktiviteter och evenemang kring datadriven och digital forskning.
Skapa och upprätthålla nätverk kring dessa frågor för doktorander och forskare på KTH.
Arbeta med stöd till forskare inom området.
Omfattning av de olika delarna kan komma att förändras över tid utifrån verksamhetens utveckling.
Vi söker dig som utöver en specialistkunskap inom forskningsdatafrågor också har en stor förmåga till att ta egna initiativ och att driva egna processer. Du har lätt att skapa nya kontakter och att upprätthålla dem. Du har dessutom en god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift både på svenska och engelska. Eftersom forskning till stor del sker i internationella samarbeten och många forskare på KTH har rötter i andra delar av världen, är mycket av kommunikationen på engelska.
Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- En kreativ, internationell och dynamisk miljö
- En statlig anställning med goda arbetsvillkor
- Balans mellan jobb och fritid
Kvalifikationer
- Högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som relevant. Då flera inom gruppen har naturvetenskaplig bakgrund uppmuntrar vi sökande från andra vetenskapsfält.
- Aktuell erfarenhet av att ha jobbat med forskningsdatafrågor.
- Aktuell erfarenhet av att ha forskat eller på annat sätt arbetat forskningsnära.
- Aktuell erfarenhet av att producera och samskapa digitalt innehåll.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, då detta krävs regelbundet i det dagliga arbetet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har:
- Specialistkunskap inom forskningsdatafrågor
- Relationsskapande förmåga
- Initiativförmåga
- God muntlig kommunikationsförmåga
Meriterande
- Doktorsexamen.
- Aktuell erfarenhet av utåtriktad verksamhet, till exempel arrangera evenemang, skapa och upprätthålla nätverk eller hålla i större presentationer eller undervisning.
Fackliga representanter
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
i samband med rekrytering.
i samband med rekrytering.
Tester/arbetsprover kan komma att tillämpas i denna rekryteringsprocess.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
