Forskningsbiträden inom pollenanalys
Göteborgs universitet / Kemiingenjörsjobb / Göteborg Visa alla kemiingenjörsjobb i Göteborg
2026-02-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Lysekil
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem genom skog, mark och vattendrag hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga såväl som av människan skapade biologiska system och förändringar.
Institutionens verksamhet bedrivs på två olika platser, GU:s lokaler i Natrium på Medicinaregatan 7B i Göteborg samt på Kristineberg marina forskningsstation i Fiskebäckskil. Den aktuella anställningen är förlagd till lokalerna i Göteborg.
Projektbeskrivning
Som en del av det Svenska Pollennätverket spelar Pollenlabbet vid BioEnv en viktig roll i att övervaka och analysera pollenutbredningen över hela Sverige. Vi samlar in data från åtta mätstationer, från Malmö till Östersund, för att skapa pollenprognoser som hjälper allmänheten, särskilt personer med pollenallergier.
Du kan läsa mer om Pollenlabbet vid Göteborgs universitet här Pollen och allergier | Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitetPubliceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar i huvudsak att förbereda pollenpreparat och mikroskoperingsarbete för analyser av luftburet pollen.Kvalifikationer
Vi söker två personer med goda kunskaper inom biologi, minst motsvarande basblocket inom kandidatprogrammet i biologi eller motsvarande. Erfarenhet av mikroskopering, provberedning och analyser av recent (nutida) pollen är meriterande. Du bör ha viss dator- och laboratorievana. Grundläggande kunskaper i meteorologi och fenologi är meriterande. Mycket stora krav ställs på noggrannhet, ansvarskänsla och förmåga till självständigt arbete. God förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på svenska och engelska är ett krav då vi arbetar i en internationell miljö ¨.
Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla:
• Ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och hur du uppfyller de kriterier som anges i annonsen (max en A4-sida)
• En meritförteckning (CV)
• Kursintyg av relevant utbildning
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning för säsongsarbete vid Institutionen för biologi och miljövetenskap. Vi söker en person under perioden 2026-04-15 - 2026-07-31, omfattning 50 %, och en person under perioden 2026-05-15 - 2026-07-31, omfattning 50 %. Arbetet utförs på vardagar och arbetsdagen, som normalt börjar 08.30, omfattar 4 - 4,5 timmar.
Kontaktuppgifter för anställningen:
Har du frågor om anställningen air du välkommen att kontakta:
Göteborgs universitets Pollenlaboratorium
Telefon. 076-618 26 68
E-postadress: pollen@bioenv.gu.se
Frida Gustafsson, forskningsbiträde
E-postadress: frida.gustafsson@bioenv.gu.se
Violetta Chernoray, forskningsbiträde
E-postadress: violetta.chernoray@bioenv.gu.se
Åsa Arrhenius, prefekt
Telefon. 076-31 786 26 25
E-postadress: asa.arrhenius@bioenv.gu.se
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta HR vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, hr@bioenv.gu.se
.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Jobbnummer
9757909