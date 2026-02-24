Forskningsassistent vid Institutionen för globala politiska studier
Malmö universitet / Högskolejobb / Malmö Visa alla högskolejobb i Malmö
2026-02-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö universitet i Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss | Malmö universitet
Vi söker
Vi söker tre projektassistenter som ska arbeta vid Institutionen för globala politiska studier inom forskningsprojektet YouHope. Projektet, som genomförs i samarbete mellan forskare och medforskare från tre nordiska länder, syftar till att utmana etablerade föreställningar om ungas livsvillkor i så kallat "superdiversifierade" urbana områden. Har du erfarenhet av ungas uppväxtvillkor idag, bor i Malmö och intresserad av ungas levnadsvillkor och samhällsfrågor så är du personen vi söker!
Genom att studera hur ungdomar i olika stadsdelar i Malmö praktiserar hopp i vardagen bidrar den svenska delen av projektet med ny kunskap om ungas handlingsutrymmen, erfarenheter och framtidsvisioner. För mer information om projektet, se:https://mau.se/forskning/projekt/praktisera-hopp-att-utmana-myter-och-forandra-berattelser-om-ungdomar-i-urban-superdiversitet-youhope/
Innehåll och arbetsuppgifter
Som projektassistent i "YouHope" kommer du bland annat att:
• Delta i planering, genomförande och dokumentation av individuella- och gruppintervjuer med ungdomar i Malmö.
• Hantera och organisera insamlat data enligt forskningsetiska riktlinjer.
• Delta i projektmöten.
• Samverka med projektets olika aktörer, inklusive medverkan i två nordiska sommarläger, varav det första genomförs i vecka 32 2026.
• Stötta vid spridning av resultat genom en medverkan i en Youth Summit (utställning med framtidsscenarier och en kortfilmsfestival).
Vi ser gärna att du bidrar med dina perspektiv och erfarenheter om hur det är att leva som ung i Malmö.Publiceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
• För att kunna fullgöra uppdraget som projektassistent behöver du befinna dig i Malmö och ha möjlighet att utföra arbetsuppgifter på plats.
• God organisatorisk förmåga och vana vid att arbeta strukturerat.
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska.
Utöver den formella kompetensen ska universitetets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.
För denna anställning krävs specifikt:
• Erfarenhet av att leva som ung i dagens Malmö.
• Erfarenhet av betalt eller obetalt/volontärt arbete med ungdomar i Malmö.
Särskilt meriterande för denna anställning:
• Erfarenhet av betalt eller obetalt/volontärt arbete med ungdomar i stadsdelarna Möllevången och/eller Fosie.
• Erfarenhet av samarbete med kommuner, skolor eller ideella organisationer.
• Förmåga att leda och inspirera unga personer.
• God samarbetsförmåga.
• Intresse för forskning och social hållbarhet.
Fakultet, institution och forskningsmiljö
Fakulteten för kultur och samhälle
Fakulteten för kultur och samhälle är en mångvetenskaplig fakultet som omfattar tre institutioner: Institutionen för globala politiska studier (GPS), Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) och Institutionen för urbana studier (US). Fakulteten bedriver forskarutbildning i global politik, internationell migration och etniska relationer, interaktionsdesign, medie- och kommunikationsvetenskap, organisationsstudier och urbana studier. Fakulteten är också värd för två av universitetets fem forskningscentrum.
Läs mer om Fakulteten for kultur och samhälle här: Fakulteten för kultur och samhälle | Malmö universitet.
Institutionen för globala politiska studier
Institutionen för globala politiska studier (GPS) är en tvärvetenskaplig institution som kombinerar ansatser från såväl samhällskunskap som humaniora, med forskning om politik, maktrelationer och konstruktion av identitet i lokala, nationella, internationella och globala kontexter. Fokus ligger på organisationer, styrning, politiska medel och beslutsprocesser men också studier av internationell migration och migrationsrelaterade sociala frågor.
Läs mer om Institutionen för globala politiska studier här: Institutionen för globala politiska studier | Malmö universitet.
Upplysningar
Frågor om forskningsprojektet ställs till, Anne Harju, anne.harju@mau.se
För information om tjänsten och institutionen, vänligen kontakta prefekt Mona Lilja, mona.lilja@mau.se
.
För allmän information om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta HR-specialist Victoria Kockum, victoria.kockum@mau.se
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 31 mars 2026. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de skandinaviska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts vid behov.
Ansökan skall innehålla:
• Meritförteckning
• Relevanta betyg och intyg
• Kortfattad redogörelse på max 1 sida där du beskriver din erfarenhet, bakgrund och kompetens relaterad till den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten
Övrigt
Anställningen är på 20 % och tidsbegränsad under 11 månader.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde
1 augusti 2026.
Fackliga företrädare
SACO-S, Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se
OFR/ST, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Universitet
(org.nr 202100-4920), https://mau.se Arbetsplats
Malmö universitet Jobbnummer
9761729