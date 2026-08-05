Forskningsassistent Till Remeso
Linköpings universitet / Högskolejobb / Norrköping Visa alla högskolejobb i Norrköping
2026-08-05
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Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Vi söker en forskningsassistent (RA) som ska arbeta i nära samarbete med professor Claudia Tazreiter. Som forskningsassistenten kommer du att arbeta med olika aspekter av forskningen, bland annat administrativa uppgifter i samband med ledningen av ett projektteam, förberedelser inför fältarbete, allmän dokumenthantering, utarbetande av rapporter samt bibliografiskt arbete.
Om dig
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta med andra och som skapar goda relationer i arbetet. Du är strukturerad och kan planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt för att hålla överenskomna tidsramar. Samtidigt är du noggrann och kvalitetsmedveten, där ditt fokus ligger på att leverera arbete av god kvalitet.
Vi vill att du har:
Magisterexamen i migrationsvetenskap eller ett närliggande ämne
Kunskap om etiska riktlinjer för forskning
Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska och svenska
Dokumenterad förmåga att sammanfatta komplexa teoretiska och empiriska texter
Dokumenterad förmåga att arbeta med olika grupper och individer
Goda datorkunskaper
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta i en forskargrupp
Erfarenhet och dokumenterad expertis inom arbete med olika minoritetsgrupper
Dokumenterad förmåga att skriva komplexa litteraturöversikter
Erfarenhet av administration och projektledning
Erfarenhet av budgethantering
Din arbetsplats
Du kommer att vara anställd på Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) och arbeta på Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, REMESO.https://liu.se/en/research/remeso
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning t.o.m. septermber 2027
Omfattning: 60 %
Tillträde under september 2026 alt. enligt överenskommelse.
Ytterligare frågor gällande tjänsten kan riktas direkt till professor Claudia Tazreiter.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell och differentierad lönesättning och sker i enlighet med gällande kollektivavtal (RALS/RALS-T) samt universitetets riktlinjer för lönebildning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-08-05Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast fredag den 14 augusti. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi önskar att din ansökan är på engelska.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
602 21 NORRKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Professor
Claudia Tazreiter claudia.tazreiter@liu.se Jobbnummer
10022700