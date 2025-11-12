Forskningsassistent till Nationellt Vintersportcentrum
2025-11-12
Nationellt vintersportcentrum (NVC) är en del av institutionen för hälsovetenskaper och är verksam vid campus Östersund.
Centret genomför främst fysiologisk och biomekanisk forskning och tester inom vinteridrotter men har också verksamhet kopplad till fysisk aktivitet och hälsa.
Nationellt Vintersportcentrum har en central roll inom svensk vinteridrott där vi samverkar med flertalet specialidrottsförbund tillika Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Olympiska Kommittén (SOK).
Arbetet inom NVC innebär ett arbete i en dynamisk och spännande miljö där forskare, tränare, aktiva, lärare och studenter dagligen interagerar. NVC har en stark internationell prägel med utbytesstudenter, lärare och gästforskare med internationell bakgrund.
Vi söker nu en medarbetare som är motiverad att samverka och fortsatt utveckla vår unika miljö.
Arbetsuppgifter
Som forskningsassistent kommer du att arbeta med flera pågående forskningsprojekt inom idrottsvetenskap med biomedicinskt inslag. Arbetet omfattar insamling och hantering av biologiska prover, medverkan i utveckling och planering av studiedesign och protokoll samt utförande av ELISA-analyser på biologiska prover. Du kan även komma att få möjlighet att analysera multi-omics-data och bidra till vetenskapliga manuskript. En viktig del i rollen är att ta ansvar för att upprätthålla och organisera biokemilabbets miljö och skapa protokoll och rutiner. Arbetet sker huvudsakligen på campus i Östersund, med viss flexibilitet i arbetstider.
Din bakgrund
Vi söker dig som har:
- Masterexamen inom biomedicin, molekylärbiologi, idrottsvetenskap eller liknande område.
- Dokumenterad erfarenhet av laboratoriearbete.
- Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Meriterande är även:
- Doktorsexamen inom relevant område.
- Erfarenhet av ELISA-analyser.
- Erfarenhet av bioinformatik eller analys av multi-omics-data.
- Erfarenhet av laboratorieansvar, tex att skapa labbrutiner, sköta beställning, service av utrustning.
- Erfarenhet av vetenskapligt skrivande och publicering.
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann, strukturerad och ha god problemlösningsförmåga. Du arbetar självständigt och tar ansvar för att driva dina uppgifter framåt, samtidigt som du har förmåga att samarbeta i ett team. Rollen kräver flexibilitet och initiativförmåga, samt en positiv inställning till att bidra i olika delar av forskningsprocessen.
Anställning och tillträde
Anställningen är en särskild visstidsanställning omfattande 20 % av heltid från och med 2026-02-01 eller enligt överenskommelse/ dock längst till och med 2026-12-31.
Anställningsort: Östersund
Information
Närmare upplysningar lämnas av projektledare docent Helen Hanstock, helen.hanstock@miun.se
, 010 142 81 24 eller proprefekt Marko Laaksonen, marko.laaksonen@miun.se
Publiceringsdatum2025-11-12Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på engelska eller svenska och innehålla CV, personligt brev samt övriga relevanta intyg.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2025-12-03.
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Individuell lönesättning
