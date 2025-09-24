Forskningsassistent till Institutet för analytisk sociologi
2025-09-24
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en forskningsassistent inom analytisk sociologi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
Om jobbet
Du kommer att arbeta i ett Forte-finansierat projekt som heter "Hur kan vi motverka spridningen av cigaretter och alternativa nikotinprodukter på sociala nätverk?", dnr. 2023-00678, och undersöka sociala nätverksmekanismer som kan förklara användningen av nikotinprodukter med hänsyn till alternativa nikotinprodukter och online-interaktioner. Vi kommer att samla in nya kompletta sociala nätverksdata från skolor och studera hur hälsobeteenden (traditionell och alternativ användning av nikotinprodukter) sprids i sociala nätverk. Vårt team är tvärvetenskapligt och kombinerar epidemiologi, statistik och samhällsvetenskap. Forskningsassistenten kommer att organisera datainsamlingen, samla in data i skolorna, rensa data och bidra till analysen samt skriva rapporterna om de första resultaten.
Om dig
Vi söker dig som har ett intresse för social epidemiologi eller sociologi. Goda skrivfärdigheter är viktigt och grundläggande statistisk kunskap är nödvändig. Kandidaten behöver ha goda kunskaper i engelska och svenska, både skriftligt och muntligt. Tidigare erfarenhet av att organisera forskning eller datainsamling, framför allt av sociala nätverksdata (särskilt i skolmiljö), är önskvärt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering. Vi hoppas hitta en forskningsassistent som är självmotiverad, organiserad och som kan interagera och bidra till ett team. Vi förväntar oss att kandidaten tar en aktiv roll i projektet och är villig och kapabel att arbeta självständigt.
Din arbetsplats
Anställning är placerad vid Institutet för analytisk sociologi på Campus Norrköping.
Om anställningen
Anställningen är på 50% i 1 år med start i januari 2026.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda här.Publiceringsdatum2025-09-24
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 9 november 2025. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
