Forskningsassistent Till Forskargruppen Circle
Uppsala universitet,Institutionen för kvinnors och barns hälsa / Samhällsvetarjobb / Uppsala Visa alla samhällsvetarjobb i Uppsala
2026-07-01
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Vill du arbeta i en framgångsrik, transdisciplinär forskargrupp med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskningsassistent med administrativa uppgifter vid Uppsala universitet.
Anställningen är placerad i forskargruppen CIRCLE- Interventionsforskning inom hälsa och vård. CIRCLE är värd för det transdisciplinära, strategiska forskningsprogrammet U-CARE, http://www.ucare.uu.se.
De övergripande målsättningarna med U-CARE är att: öka psykiskt välmående hos de som drabbas av ohälsa genom att utveckla, testa, utvärdera och implementera evidensbaserade, individanpassade och kostnadseffektiva beteendeinterventioner för hälso- och sjukvård; och förbättra effektiviteten, nyttan och värdet av kliniska studier. Medborgarmedverkan är en central del av all forskning inom CIRCLE och U-CARE. All forskning inom CIRCLE och U-CARE bedrivs inom nationella och internationella samarbeten och vår kompetens inom forskningsmetod har uppmärksammats inom de senaste utvärderingarna av forskningen vid Uppsala universitet.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Den person vi söker ska arbeta med pågående forskningsprojekt samt administration inom forskningsgruppen CIRCLE samt U-CARE. Forskningsprojekten handlar om att utveckla, testa, utvärdera och implementera komplexa interventioner för patienter och/eller deras anhöriga. Arbetsuppgifterna kan komma att handla om att rekrytera och kommunicera med forskningspersoner; samla in, hantera, lagra och analysera kvantitativa och kvalitativa data; bistå forskare med ansökningar om forskningsmedel och ansökningar till Etikprövningsmyndigheten; stödja forskargruppsledaren och forskare att anordna möten och skriva mötesanteckningar; stödja forskargruppsledaren med[LvE1] [JW2] PhD course administration. Personen ska också arbeta med patient- och medborgarmedverkan vilket är en central del av all verksamhet inom CIRCLE och U-CARE. Arbetet kan omfatta andra arbetsuppgifter.
Kvalifikationskrav
Den person vi söker ska:
Ha avlagt examen på avancerad nivå inom folkhälsovetenskap, global hälsa, psykologi, sociologi, vårdvetenskap eller näraliggande område.
Prata och skriva det svenska språket flytande.
Ha en utmärkt förmåga att prata och skriva det engelska språket.
Ha mycket god förmåga att ta initiativ och problemlösa, leverera utifrån överenskomna mål och tidslinjer, prioritera bland uppgifter och vara noggrann.
Ha mycket god förmåga att professionellt arbeta självständigt och i grupp i en samarbetsinriktad miljö och kommunicera med kollegor från olika discipliner och med olika professioner.
Ha ett stort intresse för transdisciplinär forskning och motivation att vara en aktiv medlem i en framgångsrik forskargrupp.
Ha goda kunskaper om och tidigare erfarenhet av att arbeta med kvalitativa samt kvantitativa forskningsmetoder såväl som programvaror såsom NVivo, R, SPSS, Stata, och MS Office.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det följande är meriterande:
Erfarenhet av att samla in och analysera data och skriva beviljade ansökningar om forskningsmedel till finansiärer och godkända ansökningar till Etikprövningsmyndigheten.
Erfarenhet av att skriva vetenskapliga publikationer.
Intresse av att kontinuerligt bidra till att utveckla verksamheten inom CIRCLE och U-CARE.
Intresse av att kontinuerligt bidra till den goda arbetsmiljön inom CIRCLE och U-CARE.
Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med patient- och meborgarmedverkan i forskning
Ansökan
Ansökan ska vara skriven på svenska och innehålla följande:
Curriculum Vitae
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Länk till examensarbete.
Kopior på examensbevis.
Fullständig publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av dina publikationer.
Kontaktinformation till minst två referenspersoner varav åtminstone en till nuvarande eller tidigare chef.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av forskargruppsledare, professor Louise von Essen louise-von.essen@.uu.se och biträdande forskargruppsledare, docent Joanne Woodford joanne.woodford@.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 2026-08-07 UFV-PA 2026/1990.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
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box 256 (visa karta
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752 00 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet,Institutionen för kvinnors och barns hälsa Jobbnummer
9986190