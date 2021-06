Forskningsassistent till CRS - Uppsala universitet,Teologiska institutionen - Juristjobb i Uppsala

Uppsala universitet,Teologiska institutionen / Juristjobb / Uppsala2021-07-01Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.Teologiska fakulteten i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi.Fakulteten är universitetets äldsta och har bedrivit teologisk forskning och undervisning sedan 1477. Sammanlagt erbjuder vi 280 kurser och program med ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från textkritisk bibelforskning till psykologiska, historiska, etiska och filosofiska studier. Här möter du en modern fakultet och institution som samspelar med omvärlden. Teologiska institutionen har 2500 studenter, drygt 110 anställda och en omsättning på 100 miljoner kronor.Arbetsuppgifter: Anställningen är förlagd till Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet, projektet Realizing Rights of Nature: Sustaining Development and Democracy. Som forskningsassistent arbetar du tillsammans med de i projektet medverkande forskarna. Du bistår forskarna i projektet genom att samla in och producera material, främst rättsligt material. Arbetsuppgifterna inkluderar även att tillsammans med forskarna a) identifiera personer och intresseorganisationer som är, eller kan vara, direkt eller indirekt påverkade av frågor om naturens rättigheter, b) utforma intervjuguider, c) genomföra intervjuer, d) transkribera intervjuer och översätta dessa till engelska. Andra arbetsuppgifter kan förekomma.Kvalifikationskrav: Vi söker dig som har jurist kandidatexamen, gärna med inriktning på miljörätt, konstitutionell rätt och/eller statskunskap. Vi lägger stor vikt vid att du kan kommunicera muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska på en hög nivå. Vidare läggs stor vikt vid personlig lämplighet såsom god samarbetsförmåga liksom förmågan att arbeta självständigt.Meriterande i övrigt: Det är meriterande om du har erfarenhet av juridiskt utredningsarbete, och kunskaper om ämnesområdet naturens rättigheter.Lön: individuell lönesättning.Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.Anställningsform: Visstidsanställning till och med 2022-01-31.Anställningens omfattning: 100%.Intervjuer planeras till första halvan av augusti, senast.Upplysningar om anställningen lämnas av: Seth Epstein, seth.epstein@crs.uu.se Välkommen med din ansökan (inkl. CV och personligt brev) senast den 15 juli 2021, UFV-PA 2021/2844.Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2021-09-01 Visstidsanställning till 2022-01-312021-07-01Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-07-15Uppsala universitet,Teologiska institutionen5839922