Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning) - Stockholms Universitet - Geologjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Stockholms Universitet

Stockholms Universitet / Geologjobb / Stockholm2021-04-12vid Institutionen för naturgeografi. Sista dag att ansöka är 2021-04-20.Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 110 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap, hydrologi, permafrost och miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Landskap, miljö och geomatik, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, Geomorfologi och glaciologi, samt Hydrologi, permafrost och miljösystem. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig arbetsmiljö i en mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.ProjektbeskrivningI enheten "Hydrologi, permafrost och miljösystem" söker vi en forskningsassistent som stöttar vårt arbete i två projekt:1) "ChangeMakers - Start-ups for sustainable environment created by youngsters" är ett projekt som är finansierat av Interreg Central Baltic och EU. Syftet är att skapa ett samarbete mellan skolor (gymnasieskolor och yrkesskolor), studenter och den privata sektorn, samt att utveckla ett hållbart tänkande och en innovativ kompetens inom miljösektorn hos 15-17-åriga elever i Finland (inkl. Åland), Estland, Lettland och Sverige. Totalt deltar 250 elever och målet är att 50 gränsöverskridande studentföretag bildas över projektperioden. Stockholms universitet är en av sex partner i projektet och ansvarig för utvecklingen av läromedel och samarbete med skolan som deltar från Sverige. Dessutom innebär Stockholms universitets roll inom projektet utvecklingen av ett förhandlingsspel om Östersjöns miljötillstånd.2) "Identification and evaluation of relevant SDGs and their interactions in the Arctic" är ett projekt finansierat av Bolin Center (Arctic Avenue) som är en kooperation mellan Stockholms universitet och Helsingfors universitet. Projektet undersöker rollen av FN:s globala mål (sustainable development goals, SDG) i Arktis med fokus på arktiska våtmarker. Projektet innebär en systemisk analys av interaktioner mellan SDGs och deras olika targets, samt en utredning hur lokalbefolkning använder våtmarker och hur det bidrar till att nå SDG:s mål.2021-04-12Som forskningsassistent stöttar du vårt arbete i båda projekten (50/50). Huvudarbetsuppgifterna ligger mest inom projektadminstration. För ChangeMakers projektet innebär det kommunikation och samarbete med våra projektpartner, organisation av evenemang, förberedelse av läromaterial, handledning av deltagande elever, samt handläggning av vårt förhandlingsspel. Arbetsuppgifterna i Arktis projektet omfattar samordning av projektet och samarbete med våra projektpartner, samt organisation av stakeholder workshops och genomföring av en system analys.Vi söker dig som har högskoleexamen inom naturgeografi (master), eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver ha tidigare erfarenhet av projektadministration och -samordning inom forskningsområdet.Det är meriterande om du har:kunskaper om arktiska miljösystem med fokus på våtmarkererfarenhet av utveckling av förhandlingsspelerfarenhet av internationellt projektarbete.AnställningsvillkorAnställningen avser heltid och är tidbegränsad t.o.m. 2021-12-31. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för allaNärmare information om anställningen lämnas av universitetslektor Zahra Kalantari, zahra.kalantari@natgeo.su.se Fackliga företrädareIngrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se , Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se , samt seko@seko.su.se (SEKO).Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifterdina kontakt- och personuppgifterdin högsta examendina språkkunskaperoch att bifoga följande dokumentpersonligt brevCV - examina och övriga utbildningar samt arbetslivserfarenhet.Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.Välkommen med din ansökan!Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönSista dag att ansöka är 2021-04-20Stockholms Universitet5684631