Forskningsassistent med fokus på energi- och samhällsomställning
Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper / Administratörsjobb / Gotland Visa alla administratörsjobb i Gotland
2025-12-04
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med energiomställning i lokalsamhällen, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskningsassistent på institutionen för geovetenskaper, enheten för vindenergi, vid Uppsala universitet Campus Gotland.
Jorden är en dynamisk planet som ständigt förändras. För att förstå hur vår planet fungerar söker våra forskare svar både ute i fält, genom laboratorieexperiment och avancerade modeller. Vår forskning och utbildning täcker en mängd olika områden; bergarter och mineral, väder och klimat, livets utveckling, naturkatastrofer, vindkraft, miljö- och vattenteknik, och hållbar utveckling. Vår forskning förenar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap och är ofta tvärvetenskaplig. Vid institutionen arbetar över 300 personer från fler än 30 länder, både i Uppsala och på Campus Gotland.
Du kan läsa mer om våra sex forskningsavdelningar på webben.
Geofysik; Luft- vatten- och landskapslära; Mineralogi, petrologi och tektonik; Naturresurser och hållbar utveckling; Paleobiologi; Vindenergi.
För mer information se: Institutionen för geovetenskaper
Enheten för vindenergi på Campus Gotland bedriver tvärvetenskaplig verksamhet inom planering, projektering samt optimering av vindkraft och hållbar energiomställning. Verksamheten omfattar undervisning, forskning och samverkansprojekt. Utbildningen består av undervisning på campus och fristående kurser på distans, på grundläggande- och avancerad nivå inom vindkraftprojektering och hållbar energiomställning. Inom forskningen har vi en gedigen bredd och samverkar både nationellt och internationellt med aktörer inom akademi, offentlig sektor och industrin. Idag omfattar verksamheten cirka 30 personer med teknisk, natur- och samhällsvetenskaplig kompetens. Anställningen avser att bidra till arbetet i projekten inom Energiomställning. Hos oss kommer du till en trevlig arbetsplats i en unik miljö.
Avdelningen Vindenergi finns på Campus Gotland, ett internationellt campus mitt i världsarvsstaden Visby. Läs mer på avdelningens webbplats: https://www.geo.uu.se/forskning/vindenergi/Publiceringsdatum2025-12-04Dina arbetsuppgifter
Anställningen som forskningsassistent finansieras av två forskningsprojektet som alla fokuserar på lokalsamhällens deltagande i energiomställningsprocesser och energiprojekt:
RURACTIVE - Empowering rural communities to act for change
StartSun - Startups for solar energy communities
Projekten studerar hur man organiserar och engagerar människor i lokala energiprojekt samt hur man kan stödja dessa processer med hjälp av olika typer av processtöd. Båda projekten genomförs i samverkan och samskapande med olika samhällsintressenter från exempelvis kommuner, intresseorganisationer eller lokalsamhällen.
Det huvudsakliga arbetet för forskningsassistenten består av att hjälpa till med att förbereda, genomföra och analysera information från workshops och möten med intressenter i projekten, ta fram mindre litteratur- eller policysammanställningar, samla in och bearbeta kvalitativt material (tex från workshops eller mötesprotokoll) samt sammanställa resultaten från studierna i text. Det kan eventuellt bli aktuellt att medverka i framtagande av vetenskapliga artiklar. I arbetet ingår även att delta i och ta anteckningar under projektmöte samt vissa projektadministrativa uppgifter.
Arbete sker i nära samarbete med övriga projektmedlemmar inom såväl Uppsala universitet som på andra lärosäten och i det bredare samhället. Utöver deltagande i projektmöten i Visby eller online, förekommer även nationella och internationella (inom Europa) projektmöten där det kommer finna möjlighet, i mån av tid och intresse, att delta på plats.
Kvalifikationskrav
För att kvalificera sig för anställningen som forskningsassistent ska masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvarade, vara avlagd. För denna tjänst krävs en masterexamen som har relevans för ett samhällsvetenskapligt fokus på energi- och/eller samhällsomställningsprocesser. Erfarenhet av kvalitativ analys samt intervjuer eller fokusgrupper är ett krav. Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, är också ett krav eftersom arbetsspråket och forskningsmaterialet förekommer både på svenska och engelska.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterad förmåga att skriva vetenskapliga texter inom ett för anställningen relevant område (tex energi-/miljöpolicy, klimat- och energiomställningsprocesser, deltagandeprocesser, samhällsplanering, projektutveckling eller lokal/regional utveckling) är starkt meriterande. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer.
Färdigheter och erfarenheter av att arbeta i samarbetsprojekt, kommunicera med forskare eller intressenter, eller engagera olika intressenter är en fördel.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på 11 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-02-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby
Upplysningar om anställningen lämnas av: Johanna Liljenfeldt, tel. 004670-1914609, e-post johanna.liljenfeldt@geo.uu.se
, Heracles Polatidis, tel. 0046732-703727, e-post heracles.polatidis@geo.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 18 december 2026, UFV-PA 2025/3763.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
