Forskningsassistent med fokus på analys av digital phenotypingsdata
Uppsala universitet,Institutionen för kvinnors och barns hälsa / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2025-12-16
Vill du arbeta inom ett forskningsprojekt, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskningsassistent på Uppsala universitet.
Forskargruppen Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning har som övergripande mål att genom forskning förbättra hälsan för kvinnor, mödrar och barn. Vårt arbete spänner över ungdomshälsa, reproduktion, diagnostik och behandling av graviditets- och postpartumrelaterade tillstånd, menopaus samt kvinnors mental hälsa.
Läs mer om forskargruppen här: https://www.uu.se/institution/kvinnors-och-barns-halsa/forskning/enheten-obstetrik-och-gynekologi/obstetrisk-och-reproduktiv-halsoforskning
Vill du bidra till att främja mental hälsa hos barnafödande kvinnor?
Inom forskargruppen bedrivs omfattande forskning om perinatal mental hälsa genom stora populationsbaserade studier såsom BASIC (https://www.basicstudie.se/),
PACT (http://www.pactstudie.se)
och Mom2B (https://mom2b.se/)
samt kliniska studier och registerbaserade projekt. Våra medarbetare har tillgång till unika datakällor och etablerade forskningsmiljöer på hög internationell nivå. Vi söker nu en forskningsassistent som kan stärka vårt arbete inom dataanalys av digital fenotypning.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar analys av digital fenotyp- och enkätdata för att studera psykisk och fysisk hälsa under ung vuxen ålder och den perinatala perioden. Kärnuppgifterna inkluderar att:
- Organisera och analysera storskaliga mobilsensordata, såsom GPS-, accelerometer- och skärmloggsdata
- Bearbeta och analysera enkätdata
- Utveckla och validera prediktiva maskininlärningsmodeller för mental och fysisk hälsa
- Tolka och presentera analysresultat för forskargruppen
- Bidra aktivt till skrivande och revidering av vetenskapliga manuskript
- Koordinera dataanalysarbetet inom forskargruppen
- Bistå forskargruppsledaren i organisering av möten
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har en masterexamen inom ett relevant område, såsom bioinformatik, neuroinformatik eller biomedicinsk artificiell intelligens. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att utveckla och utvärdera maskininlärningsmodeller och mycket goda kunskaper i Python och R. Dokumenterad erfarenhet av arbete med passiv digital hälsodata och mobilsensordata är ett krav.
Du ska kunna arbeta självständigt, hantera komplexa analysprocesser och kommunicera effektivt i en multidisciplinär forskningsmiljö. God vetenskaplig skrivförmåga är nödvändig. Personliga egenskaper såsom flexibilitet, problemlösningsförmåga, noggrannhet, stresstålighet och förmåga att prioritera mellan flera parallella uppgifter är viktiga. Du ska även vara intresserad av att stödja och vidareutveckla gruppens arbete.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på engelska, både muntligt och skriftligt, krävs.
Önskvärt/meriterande
- särskilt intresse för och kunskap om psykiatri, kvinnors hälsa eller angränsande forskningsområden
- erfarenhet av UPPMAX/BIANCA infrastrukturer
- erfarenhet av arbete inom utvecklings- eller forskningsprojekt
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 7 månader. Omfattningen är 80%. Tillträde januari 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Alkistis Skalkidou, alkistis.skalkidou@uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 8 januari 2026, UFV-PA 2025/3939.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
