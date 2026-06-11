Forskningsassistent med fokus på analys av digital phenotypingsdata
Uppsala universitet,Institutionen för kvinnors och barns hälsa / Biomedicinjobb / Uppsala Visa alla biomedicinjobb i Uppsala
2026-06-11
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Forskargruppen Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning har som övergripande mål att genom forskning förbättra hälsan för kvinnor, mödrar och barn. Vårt arbete spänner över ungdomshälsa, reproduktion, diagnostik och behandling av graviditets- och postpartumrelaterade tillstånd, menopaus samt kvinnors mentala hälsa.
Forskargruppen Fysioterapi och beteendemedicin bedriver klinisk och tillämpad forskning om fysisk aktivitet, rörelse, rehabilitering och beteendemedicinska interventioner, med målet att främja hälsa och välbefinnande i olika populationer, inklusive kvinnor under och efter graviditet samt unga vuxna.
Läs mer om forskargrupperna här: https://www.uu.se/institution/kvinnors-och-barns-halsa/forskning/enheten-obstetrik-och-gynekologi/obstetrisk-och-reproduktiv-halsoforskning,
samt Fysioterapi och beteendemedicin.
Vill du bidra till att främja mental hälsa hos barnafödande kvinnor och unga personer?
Inom forskargrupperna bedrivs omfattande forskning om mental hälsa i perinatala perioden och bland unga vuxna genom stora populationsbaserade studier såsom Mom2B (www.mom2b.se) och UPIC (uu.se/forskning/upic) samt registerbaserade projekt. Våra medarbetare har tillgång till unika datakällor och etablerade forskningsmiljöer på hög internationell nivå. Vi söker nu en forskningsassistent som kan stärka vårt arbete inom dataanalys av digital fenotypning.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar analys av digital fenotyp- och enkätdata för att studera psykisk och fysisk hälsa under ung vuxen ålder och den perinatala perioden. Kärnuppgifterna inkluderar att:
Organisera och analysera storskaliga mobilsensordata, såsom GPS-, accelerometer- och skärmloggsdata och länka till enkätdata och registerdata.
Bearbeta och analysera data.
Utveckla och validera prediktiva maskininlärningsmodeller för mental och fysisk hälsa.
Tolka och presentera analysresultat för forskargruppen.
Bidra aktivt till skrivande och revidering av vetenskapliga manuskript.
Koordinera dataanalysarbetet inom forskargruppen.
Bistå forskargruppsledaren i organisering av möten.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har en masterexamen inom ett relevant område, såsom bioinformatik, neuroinformatik eller biomedicinsk artificiell intelligens. Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att använda UPPMAX/BIANCA infrastrukturer samt av att utveckla och utvärdera maskininlärningsmodeller och mycket goda kunskaper i Python och R. Dokumenterad erfarenhet av arbete med passiva digitala hälsodata och mobilsensordata är ett krav.
Du ska kunna arbeta självständigt, hantera komplexa analysprocesser och kommunicera effektivt i en multidisciplinär forskningsmiljö. God vetenskaplig skrivförmåga är nödvändig. Personliga egenskaper såsom flexibilitet, problemlösningsförmåga, noggrannhet, stresstålighet och förmåga att prioritera mellan flera parallella uppgifter är viktiga. Du ska även vara intresserad av att stödja och vidareutveckla gruppens arbete.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på engelska, både muntligt och skriftligt, krävs.
Önskvärt/meriterande
särskilt intresse för och kunskap om neurovetenskap, psykiatri, kvinnors hälsa eller angränsande forskningsområden
erfarenhet av arbete inom utvecklings- eller forskningsprojekt
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan komma att tillämpas), omfattning 75 %. Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse. Placering: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Alkistis Skalkidou, alkistis.skalkidou@uu.se
I denna rekrytering ersätts det personliga brevet av frågor som du besvarar i rekryteringssystemet. Svaren används som en del av urvalet.
Välkommen med din ansökan senast 22 juni 2026, UFV-PA 2026/1831.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
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Forskargruppsledare
Alkistis Skalkidou alkistis.skalkidou@kbh.uu.se Jobbnummer
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