Forskningsassistent inom virtuell integration av kunskapsgrafer
Om jobbet
Som grund för flera forskningsprojekt bygger vi ett frågebearbetningssystem för federationer av grafbaserade datakällor. Vi söker en forskningsassistent som kan hjälpa oss med implementering och utvärdering av olika komponenter i detta system.
Dina primära arbetsuppgifter kommer vara att implementera olika algoritmer, datastrukturer och hela delkomponenter i vårt system. Dessutom kommer du att skapa relevanta RDF-vokabulärer, förbereda och genomföra experiment med systemet samt bidra till skrivandet av vetenskapliga artiklar.
Om dig
För att vara kvalificerad för tjänsten måste du ha en masterexamen i datavetenskap eller informationsteknologi med utmärkta studieresultat. Du ska ha väldokumenterad erfarenhet av någon form av grafdatabasteknik, starka programmeringskunskaper samt mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av Property Graph-databaser.
• Erfarenhet av Semantic Web-teknologier (RDF, SPARQL, SHACL, RML, etc.).
• Erfarenhet av forskning relaterad till Property Graphs eller RDF-grafer.
• Erfarenhet av programmering i Java.
Din arbetsplats
Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa. Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik. Läs mer: https://liu.se/ida
Tjänsten är placerad vid enheten Knowledge-Driven Data Management Lab (KDMLAB) på avdelningen programvara och system (SaS). KDMLAB är en nystartad grupp som för närvarande består av två lärare med lång erfarenhet från en annan avdelning vid institutionen, tillsammans med tre doktorander.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på 11,5 månader, anställningen är på heltid.
Tillträde 16 mars 2026.
Du förväntas arbeta på plats vid institutionen, inte på distans.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Publiceringsdatum2026-02-19
Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 12 mars 2026.
