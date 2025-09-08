Forskningsassistent inom translationell diabetesforskning
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2025-09-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper i Uppsala
, Solna
eller i hela Sverige
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.
Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på https://www.uu.se/institution/medicinska-vetenskaper/Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Enheten för Klinisk diabetologi och metabolism bedriver kliniska såväl som experimentella forskningsprojekt som inriktas mot typ 2-diabetes och obesitas. Vi har väl utvecklade tvärdisciplinära samarbeten lokalt och nationellt/internationellt (t ex ett SSF-centrum samt EUs Horizon program).
Typ 2-diabetes är ett ökande folkhälsoproblem över hela världen. Sjukdomen karaktäriseras av rubbad insulinproduktion i kombination med insulinresistens. Obesitas spelar en viktig roll i utveckling av insulinresistens, typ 2-diabetes och det metabola syndromet. Utöver att lagra energi, så fungerar fettväven även som ett endokrint organ och kommunicerar med andra organ, inte minst hjärnan.
Det övergripande målet för detta projekt är att identifiera nya mekanismer i samspelet mellan hjärnan och perifera vävnader, särskilt fettväv och mag-tarmkanalen, som kan bidra till insulinresistens och typ-2 diabetes.
Vi använder oss av olika metoder:
- Avbildning av hjärnan och andra organ hos människa in vivo, under hormonella/metabola tester
- Undersökningar av dynamisk reglering av olika hormonsystem vid typ 2-diabetes
- Experimentella studier av metabolism och andra funktioner i human fettvävnad. Dessa innefattar cellulär signalering, farmakologi och omics-metoder.
Vi utför experimentella studier av olika hormoners effekter i fettvävnad, bland annat avseende påverkan på celldifferentiering, glukos- och lipidmetabolism, insulinsignalering och uttrycket av relevanta gener som har betydelse för typ 2-diabetes och fetma. Dessa studier förväntas leda till nya metoder för prevention och behandling av typ 2-diabetes.Dina arbetsuppgifter
Forskningsassistenten kommer att medverka i en studie av könshormoners effekter i fettväven och betydelsen vid utveckling av typ 2-diabetes och fetma. Arbetet innefattar experimentella laboratorieundersökningar av blod- och vävnadsprover från patienter och friska försöksdeltagare. Hen kommer också att medverka i analys och sammanställning av forskningsdata.
Kvalifikationskrav:
- Examen på avancerad nivå inom medicinsk vetenskap, biomedicin eller liknande
- Erfarenhet av cellbiologiska metoder samt avbildningsmetoder in vitro och/eller in vivo
- Erfarenhet av experimentell/translationell forskning inom endokrinologi/metabolism
- God förmåga till samarbete men även självständigt arbete
- God analytisk förmåga, egen drivkraft och flexibilitet
- Goda färdigheter engelska, både i tal och skrift
- Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom noggrannhet och ansvarstagande samt god förmåga till kommunikation och organisering.
Fördjupningsstudier inom metabola/endokrina sjukdomar ses som meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad 6 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof Jan Eriksson, mailto:jan.eriksson@medsci.uu.se
eller doc Maria Pereira, mailto:maria.pereira@medsci.uu.se
Välkommen med din ansökan med senast den 22a septembet 2025, UFV-PA 2025/2691.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/2691". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper Jobbnummer
9496142