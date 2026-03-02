Forskningsassistent inom neuronalt åldrande i Parkinsons sjukdom
2026-03-02
Institutionen för biokemi och biofysik består av ca 250 personer, varav ca 60 doktorander.
Institutionen bedriver utbildning och forskning av världsklass.
Förutom våra forskargrupper i Frescati har vi flera grupper och nationella faciliteter placerade på SciLifeLab. SciLifeLab är ett nationellt centrum som har som övergripande mål att underlätta skärningspunkten för toppmodern, tvärvetenskaplig forskning inom life science.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/department-of-biochemistry-and-biophysics/.

Dina arbetsuppgifter
Forskningsassistenten kommer att utföra RNA och DNA analys, gelelektrofores, vissa kemiska och biokemiska analyser, samt matematiska och bioinformatiska analyser.Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar bioteknik och har en god förståelse och intresse av nervsystemet, åldrande, neurodegeneration och Parkinsons sjukdom och analyser av detta, påvisat genom en bifogad forskningsplan. Du ska också ha god förståelse av RNA biologi och analys av denna, och gärna ha erfarenhet av programmering m.h.a. Python och goda kunskaper inom matematik. Du ska också ha erfarenhet av att göra riskbedömningar, och intresse av organisatoriska uppgifter, samt ha lätt för att samarbeta och vara kommunikativ.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den bifogade forskningsplanen och hur den påvisar en förståelse och intresse inom ämnesområdet. Sökande kommer även bedömas för sin samarbetsförmåga, förmåga att vara kommunikativ, ta ansvar, samt organisatoriska förmåga.
Om anställningen
Anställningen avser en timanställning på upp till tre månader. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Ytterligare information lämnas av forskare Anna-Lena Ström, mailto:anna-lena.strom@dbb.su.se
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
