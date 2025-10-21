Forskningsassistent inom Farmakometri
Uppsala universitet, Institutionen för farmaci / Matematikerjobb / Uppsala Visa alla matematikerjobb i Uppsala
2025-10-21
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för farmaci i Uppsala
Institutionen för farmaci (IFF) vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet.
Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området. IFF har ca 150 anställda och en omsättning på drygt 140 miljoner.
I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är farmakokinetik-farmakodynamik, modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, utveckling av biologiska läkemedel, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.
Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Farmakometri *Farmakodynamik * Farmakokinetik * Biologiska läkemedel * Farmakoekonomi * Farmakoepidemiologi * Farmakoterapi * Galenisk farmaci och nanoteknologi * Klinisk farmaci * Läkemedelsformulering * Molekylär galenisk farmaci * Samhällsfarmaci
Mer information https://www.uu.se/institution/farmacihttps://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.
Arbetsuppgifter
Projektet involverar etablering av longitudinella modeller baserade på data från kliniska prövningar och observationella studier. Flera applikationer rör data från patienter med sällsynta sjukdomar och projektet syftar till att ta fram kraftfulla och robusta metoder att bedöma terapieffekter i kliniska studier med små patientpopulationer. Undersökningarna kommer innefatta modeller och metoder i spannet mellan standardanalyser (exv. "mixed models for repeated measures") till mekanistiskt baserade farmakometriska modeller (typiskt "nonlinear mixed effects models").
Kvalifikationskrav
Sökande ska ha relevant universitetsexamen i t.ex. statistik eller farmaceutisk vetenskap. Erfarenhet av longitudinell analys av data från kliniska eller observationella studier.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt erfarenhet av programmering för datahantering. Den sökanden måste kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska. Vidare skall den sökande ha en god samarbetsförmåga samt god förmåga och intresse av att arbeta självständigt under handledning. Erfarenhet av arbete i programmen R och NONMEM är ett krav.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Intresse av klinisk läkemedelsutveckling och vetenskapligt skrivande är önskvärt.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad 1 år. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Mats Karlsson, mats.karlsson@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 5 November, 2025, UFV-PA 2025/3180.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/3180". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för farmaci Jobbnummer
9565909