Forskningsassistent i biostatistik eller epidemiologi
Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi
2026-02-20
Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Vår forskning är internationellt erkänd för utveckling och utvärdering av AI för radiologisk bröstcancerdiagnostik, med senaste publikationer i bland annat Nature, Lancet Digital Health, Radiology och MICCAI.https://ki.se/forskning/forskningsomraden-centrum-och-natverk/forskargrupper/datadriven-brostradiologi-fredrik-strands-forskargrupp
har expertis inom radiologi, biostatistik samt maskin- och djupinlärning. Vi har ett nära samarbete med forskargrupper vid KTH och internationellt med University of California, Berkeley, samt University of Barcelona. Vi söker nu en forskningsassistent i biostatistik eller epidemiologi för att utföra nedanstående arbetsuppgifter och förberedas för framtida doktorandstudier.Projektet
Du kommer att bidra till ett pågående forskningsprojekt som undersöker rättvisa, jämlikhet och generaliserbarhet hos kliniskt använda AI-system för mammografibaserad bröstcancerdiagnostik och riskprediktion. Tjänsten är utformad som en möjlig väg vidare till doktorandstudier och finansieras av Vetenskapsrådet.
Det primära fokuset kommer att vara utvärdering av AI-modellers prestanda över etniska och socioekonomiska subgrupper. Beroende på sökandens bakgrund och intresse kan det även finnas möjlighet att finjustera och av-bias-a AI-modeller. Målet är dels att identifiera ojämlikheter och, där det är metodologiskt motiverat, utvärdera strategier för att minska dem samtidigt som den kliniska prestandan bibehålls.
Din roll
Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta:
- Knyta ihop vårt befintliga retrospektiva mammografiscreeningsmaterial med svenska register för att extrahera ytterligare information
- Kvalitetssäkra och rensa data
- Bidra till den statistiska analysplanen
- Utföra statistiska analyser i R och Python
- Presentera resultat vid interna möten, på vetenskapliga konferenser och för andra intressenter
- Publicera minst en originalvetenskaplig artikel
- Delta i våra veckovisa journal clubs där vetenskapliga artiklar diskuteras
- Skaffa en gedigen vetenskaplig grund för att vara väl förberedd inför doktorandstudier
Kvalifikationer
Du ska ha:
- Kandidatexamen eller masterexamen i biostatistik, epidemiologi eller närliggande område
- Erfarenhet av kvantitativ dataanalys och statistiskt resonemang
- Goda kunskaper i R och Python
- Mycket god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga i engelska
Det är meriterande om du:
- Visar mycket god vetenskaplig förståelse och kommunikationsförmåga
- Visar mycket god förmåga att effektivt delta i vetenskapliga projekt- och forskningsdiskussioner
- Har genomfört projekt relaterade till cancerscreening eller radiologi
- Har erfarenhet av arbete med medicinska bilder i DICOM-format
- Har erfarenhet av att extrahera data från icke-SQL-databaser, särskilt MongoDB
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solnahttps://ki.se/om-ki/tio-skal-att-valja-karolinska-institutetSå ansöker du
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet. Ansökan skall lämnas in senast den 13 mars.
Enligt överenskommelse. Den initiala anställningsperioden kommer att vara cirka 12 månader. Med tiden kommer det att finnas möjligheter att söka andra tjänster, inklusive doktorandprogram. Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-756/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973) Arbetsplats
Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi Kontakt
Fredrik Strand fredrik.strand@ki.se Jobbnummer
9754930