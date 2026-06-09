Forskningsassistent i Avancerad läkemedelstillförsel
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2026-06-09
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Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär miljö som fyller en central roll inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och vidsträckt samverkan utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska fältet. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass och stor vetenskaplig betydelse. Bland våra centrala kompetenser är modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo metoder och aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till samhällets läkemedelspolicies. Tillsammans bildar vi ett unikt kluster av akademiska kompentenser inom farmacin och spelar en central roll i att skapa framtidens farmaceutiska vetenskap i Sverige och globalt.
Ett urval av våra specifika fokusområden: Molekylär Galenisk Farmaci • Avancerad läkemedelstillförsel • Farmakokinetik • Farmakodynamik • Farmakometri • Klinisk farmaci • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Samhällsfarmaci • Biologiska läkemedel.
För mer information se: Institutionen för farmaci
Forskargruppen: Forskningsassistenten kommer att arbeta i forskarenheten för Avancerad läkemedelstillförsel ledd av professor Alexandra Teleki vid Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet, associerad till SciLifeLab. Gruppen integrerar materialvetenskap, nanomedicin, cell- och molekylärbiologi samt farmaci för att utveckla avancerade system för läkemedelsleverans. Dess övergripande mål är att översätta innovativa nanomedicinska innovationer till kliniskt relevanta, patientvänliga diagnostiska metoder och terapier. Mer information finns på: telekilab.org.
Projektet: Forskningsassistenten kommer att arbeta med diagnostiska tillämpningar och stödja pågående projekt inom gruppen. Arbetet är huvudsakligen laboratoriebaserat och kommer att fokusera på järnoxid-nanopartiklar. Arbetsuppgifterna inkluderar funktionalisering och karakterisering av magnetiska nanopartiklar. Forskningsassistenten kommer att undersöka hur partiklarnas funktionalisering påverkar deras respons vid magnetisk resonanstomografi (MR). Projektet inkluderar både in vitro-studier och cellbaserade modeller för att utvärdera partiklarnas egenskaper och biologiska interaktioner.
Fokusområden Galenisk farmaci • Farmaceutisk Nanoteknologi • Nanomedicin • Järnoxid nanopartiklar • Nanopartikelsyntes • Ytmodifiering • Magnetisk Resonanstomografi (MR)
Kvalifikationer: Ansökningar från mycket motiverade kandidater är välkomna. Masterexamen eller motsvarande kunskaper inom farmaci, biofarmaceutiska läkemedel eller annat relevant område. Goda kommunikationsfärdigheter i engelska, både skriftligt och muntligt, är meriterande. Tidigare erfarenhet av cellodling av Caco-2, HT-29 MTX och/eller THP-1-deriverade makrofager, och antikroppskonjugationskemi är meriterande. Erfarenhet av fysikalisk-kemisk karakterisering av magnetiska nanopartiklar är också meriterande, liksom kunskaper i GraphPad Prism och ImageJ.
Ansökan, skriven på engelska, mottages via Uppsala universitets ansökningsportal och förväntas innehålla:
ett personligt brev där sökanden beskriver sina kvalifikationer och intresse för tjänsten,
CV med kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (telefon och e-post),
Kopior av relevanta certifikat, examensbevis och betyg.
Lön: Individuell lönesättning.
Tillträde: 2026-06-24 eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 3 månader..
Anställningens omfattning: 100 %
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Alexandra Teleki, email: alexandra.teleki@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 23 juni 2026, UFV-PA 2026/2002.
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Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Husargatan 3 (visa karta
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753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för farmaci Jobbnummer
9953816