Forskningsassistent 20 %
Uppsala universitet, Institutionen för psykologi / Samhällsvetarjobb / Uppsala Visa alla samhällsvetarjobb i Uppsala
2026-07-21
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Klinisk forskningsassistent 20 %
Vill du arbeta med uppgifter kopplade till vår forskning med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskningsassistent på Uppsala universitet. Välkommen att besöka institutionens hemsida för mer information om vår verksamhet.
Arbetsuppgifter: I anställningen ingår stödjande uppgifter kopplade till ett kliniskt forskningsprojekt om utmattningssyndrom. Exempel på uppgifter som kan ingå i anställningen:
Uppföljning av skattningsformulär i behandlingsdatabas
Kontakta studiedeltagare kring tider och praktiskt stöd med behandlingsplattform
Understödja behandlare i tidsbokning
Tekniskt stöd till behandlare i studie
Beställningar (datorer, resor) Även andra uppgifter som t..e.x datainsamling och rekrytering av deltagare kan komma att bli aktuellt
Kvalifikationskrav: Psykologexamen från svenskt universitet samt erfarenhet av att jobba i kliniska behandlingsprojekt med BASS och med internetbehandlingsprojekt är krav för anställning. Den sökande ska också kunna uppvisa goda färdigheter i att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
Övrigt meriterande: Tjänsten kräver ett visst tekniskt kunnande (tekniskt stöd) samt förmågan att arbeta självständig och tillförlitligt.
Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:
Curriculum Vitae (ange även vilka universitetskurser du har läst som kan vara av intresse för tjänsten)
Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)
Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad under ca 9 månader. Omfattningen är på 20 %. Startdatum för tjänsten är 17 augusti 2026. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskare Jakob Clason van de Leur (jakob.clason-vandeleur@psyk.uu.se
)
Välkommen med din ansökan senast den 4 augusti 2026. UFV-PA 2026/1847
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Box 256 (visa karta
)
751 05 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för psykologi Jobbnummer
10007867