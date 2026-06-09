Forskningsassistent
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2026-06-09
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Statsvetenskapliga institutionen är en dynamisk och stark utbildning- och forskningsinstitution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Institutionen strävar efter att vara
nationellt ledande och internationellt framstående inom forskning och utbildning.
Mer information om oss finns på: Statsvetenskapliga institutionen.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Forskningsassistenten kommer att arbeta inom projektet DEMCOOP, som i denna del finansieras av ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Huvuduppgiften består av att koda och analysera internationella fördrag från 1648 till 2025 med hjälp av avancerade AI-språkmodeller (LLMs). Mer specifikt förväntas assistenten förfina projektets modeller och arbeta med att separera, kategorisera och analysera internationella fördrag. I uppgifterna ingår också att söka kartlägga fördrag som inte tidigare har fångats av existerande dataresurser.Kvalifikationer
Du ska ha minst en mastersexamen eller snart avklarad masterutbildning i statsvetenskap eller relaterat ämne, samt mycket goda kunskaper i engelska. Mycket stor vikt kommer att läggas vid beprövad expertis i användningen och förfiningen av stora språkmodeller. Stor vikt kommer också att läggas vid kompetens inom internationell politik som forskningsområde, med särskilt fokus på internationellt samarbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen avser 50 procent och är tidsbegränsad till och med 31 december 2026. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av projektledaren Jonas Tallberg, tfn 073-633 19 60, jonas.tallberg@statsvet.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Statsvetenskapliga institutionen (visa karta
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106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Statsvetenskapliga institutionen Kontakt
Saco-S Saco-S saco@saco.su.se 08162000 Jobbnummer
9953895