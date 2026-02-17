Forskningsassistent
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.
Vill du vara med och bidra till vår utveckling?
Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.
ANSTÄLLNINGSINFORMATION
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 20261231.
Anställningsperiod/tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: 25%
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 5 mars 2026
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/avdelning: Hälsovetenskap, innovation och designPubliceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Arbetet innebär datainsamling och ansvar för interventionsdelen i en studie inom projektet Reducera Sedentärt beteende (stillasittande) under Cancerbehandling (RedSedCan). Datainsamlingen innebär studieadministration i form av kontakt med rekryterande kliniker, utskick av material till deltagare, kontakta deltagare per telefon samt att genomföra den beteendemedicinska digitala interventionen. Interventionen innebär digital kontakt med deltagare, samtal om målsättning, uppföljning av mål och att stötta deltagarna till minskat stillasittande. Det kan eventuellt bli aktuellt med viss dataanalys och medförfattarskap i vetenskaplig artikel, beroende på i vilken takt deltagare rekryteras i studien.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast och med fysioterapeut- eller sjukgymnastexamen. Du har erfarenhet från kliniskt arbete som fysioterapeut eller sjukgymnast. Du har god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga i svenska.
MERITERANDE
För denna anställning är det meriterande med beteendemedicinsk kompetens utifrån högre utbildning och klinsikt arbete samt utbildning i och erfarenhet av motiverande samtal. Det är önskvärt med studier på avancerad nivå inklusive vetenskaplig metodik och utbildning samt erfarenhet från arbete med personer som genomgår cancerbehandling. Det är också fördelaktigt med erfarenhet av strukturerat verksamhetsutvecklingsarbete, av datainsamling till forskningsprojekt eller utvecklingsarbete samt erfarenhet och kompetens inom digitala vårdmöten.
PERSONLIGA FÖRMÅGOR
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö. Vi lägger särskild vikt vid din förmåga att samarbeta väl med andra.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.
ANSÖKAN
Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mälardalens Universitet
(org.nr 202100-2916), http://www.mdu.se Arbetsplats
Mälardalens universitet Kontakt
Biträdande prefekt / Head of Department
Charlotta Hellström-Olsson charlotta.hellstrom@mdu.se 021-10 13 94 Jobbnummer
9748513