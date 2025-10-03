Forskningsassistent
2025-10-03
Uppsala universitet, Institutionen för socialt arbete
Vill du arbeta med utvecklandet av förebyggande socialt arbete inom social barnavård, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskarassistent på Uppsala universitet.
Institutionen för socialt arbete (ISA) ansvarar för socionomprogrammet, mastersprogram,
forskarutbildning och forskning i socialt arbete vid Uppsala Universitet. Vid institutionen bedrivs ett flertal forskningsprojekt, bland annat med nära koppling till det sociala arbetets praktik, som berör sociala problem, dess orsaker och konsekvenser på individ, grupp och samhällsnivå. Denna tjänst ingår i forskningsprogrammet, What Works, som planeras pågå till den 30 juni 2029 och innefattar fyra olika delprojekt. Forskningen i dessa bedrivs med både kvantitativa och kvalitativa metoder, och är inriktat mot att i samverkan med Uppsala kommun utveckla arbetet med tidigt fånga upp barn och unga som riskerar att fara illa. Delprojekt 1 rör förebyggande arbete och tidiga insatser för föräldrar med spädbarn. Delprojekt 2 rör förebyggande arbete och tidiga insatser med skolbarn i mellanstadiet. Delprojekt 3 rör förebyggande arbete och tidiga insatser med normbrytande högstadiebarn. Delprojekt 4 rör förebyggande arbete och tidiga insatser avseende hedersrelaterat våld.
Mer information om Institutionen för socialt arbete (ISA) finns på vår hemsida:https://www.uu.se/institution/socialt-arbete
Även mer information forskningsprogrammet What works finns på vår hemsida:https://www.uu.se/institution/socialt-arbete/forskning/forskningsprogram-what-works Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer bestå i att arbeta tillsammans med övriga forskare genom att metodologiskt stödja de delprojekt där störst behov finns av sådant som sammanställande av kunskapsöversikter och analys av material med bland annat textanalysprogrammet Nvivo. Tjänsten kommer därmed att handla om att i varierande grad under olika tidsperioder göra främst kvalitativa analyser av empiriskt material som rör praktiskt socialt arbete i Uppsala kommun. Då tjänsten är på deltid kan arbetstiden disponeras jämförelsevis fritt utifrån den anställdes behov och preferenser, men i överenskommelse med övriga projektdeltagare.
Kvalifikationskrav
- Filosofie kandidatexamen med ämnesrelevant inriktning är ett krav för anställningen.
- Tjänstgöringen kommer framför allt att innebära arbete med att strukturera och analysera empiriska material inom det förebyggande sociala arbetet med barn och unga, och kräver därmed väldokumenterat mycket goda kunskaper i användande av textanalysprogrammet Nvivo.
- Vidare krävs väldokumenterad erfarenhet genom publicerad forskning som rör antingen upplevelser av brottsutsatthet eller tillämpad forskning i socialt arbete om barn som far illa eller bådadera ämnena.
- Goda kunskaper i talad och skriven svenska krävs.
Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här noggrannhet, flexibilitet, god samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga. Då arbetet kommer ske i nära samarbete med övriga deltagare i forskningsprojektet lägger vi stor vikt vid samarbetsförmåga samt vid dokumenterad noggrannhet.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Goda vitsord från tidigare vetenskapligt arbete med olika typer av analys och analysprogram är meriterande.
- Meriterande är även goda kunskaper i skriftlig framställning i engelska
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är 50 procent. Tillträde den 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Pia Tham, pia.tham@uu.se
, tel 070-3631875 eller Katarina Alexius, katarina.alexius@uu.se
.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband
med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 16 oktober 2025, UFV-PA 2025/2970
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
