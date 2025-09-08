Forskningsassistent
Om arbetsplatsen
Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 330 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 19 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.
Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.
Sedan 2023 är Högskolan en del i Europauniversitet EU GREEN som arbetar för att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen i EU samt ökat utbyte för både studenter och anställda.
Högskolans vision är Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.
Vi erbjuder bland annat:
- God arbetsmiljö: medarbetarundersökningen visar hög trivsel och arbetsglädje
- Generöst friskvårdsbidrag, i topp bland Sveriges lärosäten
- Flexibelt arbetssätt
Vi söker nu en forskningsassistent till Avdelningen för vårdvetenskap inom projektet CanWork-S under perioden 250922-251130 med en omfattning av 50%.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Arbetet som forskningsassistent innebär projektkoordinering, frågeformulärsutskick, registrering av inkomna svar, datainmatning, enklare dataanalyser i statistikprogram och att assistera och samverka med andra projektmedarbetare med relaterade arbetsuppgifter.Kvalifikationer
För anställningen krävs masterexamen och tidigare erfarenhet av forskningsassistentsarbete inom cancerområdet vid svenskt lärosäte. Tidigare erfarenhet av forskningsassistentsarbete med sekretessbelagda eller känsliga uppgifter, dokumenterad förmåga till noggrannhet, flexibilitet och samarbete är meriterande, liksom erfarenhet av arbete i olika typer av statistikprogram.
Den sökande ska, med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, visa mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Kontaktuppgifter
Anna Efverman
Docent i vårdvetenskap
026-64 85 31Anna.Efverman@hig.se
Maria Lindberg
Avdelningschef
026-64 84 69Maria.Lindberg@hig.se
Övrigt
Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.
Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HIG-HR 2025/192". Omfattning
