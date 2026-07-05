Forskning- och utvecklingsledare till ny FoU-enhet
Skaraborgs Kommunalförbund / Högskolejobb / Skövde Visa alla högskolejobb i Skövde
2026-07-05
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skaraborgs Kommunalförbund i Skövde
Skaraborgs Kommunalförbund är en samverkans- och utvecklingsorganisation för Skaraborgs 15 kommuner. Genom att samla kraft, kunskap och perspektiv driver vi gemensamma utvecklingsfrågor som får större genomslag än vad varje kommun kan åstadkomma var för sig.
Hos oss arbetar du nära både politisk och tjänstepersonsnivå i en miljö där dialog, tillit och gemensamt ansvarstagande är centralt. Vi stärker kommunernas långsiktiga utvecklingsförmåga och omsätter gemensamma idéer till konkret nytta.
Arbetet är varierat, meningsfullt och utvecklande. Förbundet fungerar som motor, möjliggörare och sammanhållande kraft i frågor där kommunerna behöver hitta gemensamma lösningar.
Inom utvecklingsområde välfärd arbetar vi med kommunövergripande frågor som rör socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt folkhälsa.
Den nya socialtjänstlagen ställer ökade krav på evidens, beprövad erfarenhet, uppföljning och analys. Därför har direktionen beslutat att inrätta en gemensam FoU-enhet för Skaraborgs kommuner.
Nu söker vi dig som vill leda arbetet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-05Arbetsuppgifter
Som FoU-ledare får du en nyckelroll i att bygga upp en ny FoU-funktion för Skaraborgs kommuner. Uppdraget har stor strategisk betydelse och handlar om att göra forskning, beprövad erfarenhet och verksamhetsnära kunskap till en naturlig del av kommunernas utvecklingsarbete.
Du utvecklar strukturer, arbetssätt och samarbeten som stärker kommunernas förmåga att arbeta systematiskt med kunskap, analys och lärande. En viktig del är att bygga hållbara relationer med lärosäten och andra kunskapsaktörer.
Uppdraget innebär att samla kommuner, akademi och andra aktörer kring gemensamma utmaningar och skapa former för långsiktig samverkan. Du leder utvecklings- och samverkansprocesser och bidrar till att nya arbetssätt får genomslag.
Det här är en roll med stor möjlighet att påverka inriktning, arbetssätt och prioriteringar i nära dialog med kommunerna, kollegorna inom förbundet och andra samarbetspartners.
I rollen ingår att:
• initiera, leda och samordna uppbyggnaden av FoU-enheten tillsammans med kommunerna och med kollegorna på kommunalförbundet
• utveckla långsiktiga samarbeten med lärosäten och andra kunskapsaktörer
• skapa strukturer för hur forskning kan omsättas i praktiken och bidra till verksamhetsutveckling
• stödja kommunerna i arbete med kunskapsbaserade arbetssätt, uppföljning och analys
• processleda nätverk och samverkansarenor inom området välfärd
• bidra till att identifiera gemensamma utvecklingsbehov och initiera relevanta insatser
• omvärldsbevaka forskning, policy och goda exempel samt bidra till kompetensutveckling
• representera Skaraborg i regionala och nationella sammanhang kopplat till FoUKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• erfarenhet av att driva eller koordinera utvecklingsarbete, projekt eller processer
• erfarenhet av samverkan mellan olika organisationer och aktörer
• erfarenhet av arbete inom socialtjänst eller kommunal hälso- och sjukvård
• relevant akademisk utbildning på minst kandidatnivå
• erfarenhet av forskningsnära arbete eller samverkan mellan akademi och praktik
• mycket god förmåga att kommunicera och samarbeta
Det är meriterande om du har:
• relevant akademisk utbildning på master- eller magisternivå
• erfarenhet av att bygga och utveckla nätverk eller samverkansstrukturer
• kännedom om kunskapsstyrning inom välfärdsområdet
• forskarutbildning
Du kan ha din bakgrund från exempelvis kommun, region, lärosäte, myndighet eller forskningsinstitut.
För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att bygga förtroendefulla och långsiktiga relationer. Du trivs i sammanhang där många aktörer behöver samverka och har lätt för att skapa struktur och riktning i komplexa miljöer.
Du är initiativtagande och uthållig, med förmåga att driva arbete framåt tillsammans med andra. Du är lyhörd för olika perspektiv och kan anpassa ditt arbetssätt efter sammanhang och behov.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder dig ett strategiskt och utvecklingsinriktat uppdrag med stor möjlighet att påverka hur FoU-arbetet inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård utvecklas i Skaraborg.
Du blir en del av en organisation med stark samverkansprofil, engagerade kollegor och nära koppling till kommunernas ledningar.
Arbetsplatsen är ett aktivitetsbaserat kontor i centrala Skövde, med möjlighet till visst distansarbete. Vi erbjuder flexibla arbetsformer och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Välkommen besöka livetiskaraborg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334758". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skaraborgs Kommunalförbund
(org.nr 222000-2188)
Stationsgatan 3 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs kommunalförbund Kontakt
Catarina Carlehed catarina.carlehed@skaraborg.se +46500497215 Jobbnummer
9992743