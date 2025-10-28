Forskare vid Internationella miljöinstitutet
Lunds Universitet / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2025-10-28
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet i Lund
, Malmö
, Höör
, Klippan
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat internationell och genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på att accelerera omställningen till hållbarhet.
IIIEE strävar efter att knyta samman forskningsresultat och deras tillämpning och samverkar aktivt med företag, myndigheter och organisationer lokalt, nationellt och globalt. Vid IIIEE är verksamheten fokuserad på: styrmedel, affärsmodeller, hållbar konsumtion och stadsutveckling.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskaren kommer att bidra till projektet NEW STEPS (NuclEar and Wind So-cio-TEchnical Pathways for Sweden | Kärn- och vindkraft sociotekniska scenarier för Sverige), som stöds av Energimyndigheten och genomförs i samarbete med Chalmers tekniska högskola. Forskaren blir en del av en forskargrupp vid IIIEE som arbetar med genomförbarheten av hållbara energitransitioner. Det kommer även att finnas möjlighet att delta i annan forskning vid IIIEE genom regelbundna forskningsseminarier och andra evenemang. Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
- Du kommer att arbeta nära projektledaren för NEW STEPS vid IIIEE samt kollegor vid Chalmers tekniska högskola för att utveckla scenarier för elproduktion med låga koldioxidutsläpp i Sverige, med fokus på kärn- och vindkraft.
- Du kommer också att organisera referensgruppen och andra intressentmöten för att inhämta synpunkter, diskutera scenarie resultat och bidra till att kommunicera projektets vetenskap till allmänheten.
- Du kommer att delta i kunskapsutveckling (genom egen forskning, litteraturöversikter och publikationer) som kan underlätta scenario utvecklingen.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan ingår. Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Avlagd doktorsexamen inom miljö- eller energistudier.
- Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
- Grundläggande kunskaper i svenska.
- Dokumenterad erfarenhet av forskning och publikationer inom energiomställningar.
- Erfarenhet av arbete med sociala aktörer.
Meriterande för anställningen är:
- Dokumenterad erfarenhet av forskning inom kärn- och vindkraft.
- Erfarenhet av arbete med allmänheten och sociala aktörer.
- Förmåga att arbeta självständigt med forskning och grundläggande administrativa uppgifter.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Övrigt
Anställningen tidsbegränsas under perioden 1 år och avser omfattning 100%. Anställningen är inte en läraranställning och omfattas av Flextidsavtalet för T/A-personal. En forskare som önskar bli universitetslärare kan söka en anställning som biträdande universitetslektor eller universitetslektor i öppen konkurrens. För mer information om anställningsformen forskare se även: Akademiska befattningar vid Lunds universitet https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning/akademiska-befattningar-vid-lunds-universitet
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska innehålla ett intyg på doktorsexamen och bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/3036". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Aleh Cherp aleh.cherp@iiiee.lu.se +46462220253 Jobbnummer
9578640