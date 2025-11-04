Forskare till forskningsprojekt
2025-11-04
Vill du arbeta med utvecklandet av förebyggande socialt arbete inom social barnavård, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskare på Uppsala universitet.
Institutionen för socialt arbete (ISA) ansvarar för socionomprogrammet, mastersprogram, forskarutbildning och forskning i socialt arbete vid Uppsala Universitet.
Vid institutionen bedrivs ett flertal forskningsprojekt, bland annat med nära koppling till det sociala arbetets praktik, som berör sociala problem, dess orsaker och konsekvenser på individ, grupp och samhällsnivå. Denna tjänst ingår i forskningsprogrammet, What Works, som planeras pågå till den 30 juni 2029 och innefattar fyra olika delprojekt. Forskningen i dessa bedrivs med både kvantitativa och kvalitativa metoder, och är inriktat mot att i samverkan med Uppsala kommun utveckla arbetet med tidigt fånga upp barn och unga som riskerar att fara illa. Delprojekt 1 rör förebyggande arbete och tidiga insatser för föräldrar med spädbarn. Delprojekt 2 rör förebyggande arbete och tidiga insatser med skolbarn i mellanstadiet. Delprojekt 3 rör förebyggande arbete och tidiga insatser med normbrytande högstadiebarn. Delprojekt 4 rör förebyggande arbete och tidiga insatser avseende hedersrelaterat våld.
Mer information om Institutionen för socialt arbete (ISA) finns på vår hemsida:https://www.uu.se/institution/socialt-arbete
Även mer information forskningsprogrammet What works finns på vår hemsida:https://www.uu.se/institution/socialt-arbete/forskning/forskningsprogram-what-worksPubliceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som forskare ingår främst att bedriva forskning i samarbete med forskningsprojektgruppen. Forskningsarbetet består i att samla in, bearbeta, och analysera intervjudata. I arbetsuppgifterna ingår även att presentera forskningsresultat muntligt och skriftligt i olika sammanhang, exempelvis genom att publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter och hålla föredrag på vetenskapliga konferenser.
Kvalifikationskrav
För anställningen krävs att du har:
- Doktorsexamen inom socialt arbete eller inom annat ämne som arbetsgivaren bedömer relevant för anställningens innehåll.
- Mycket goda kunskaper om och erfarenhet av arbete med tidiga och förebyggande insatser för barn och familjer i behov är ett krav för anställningen
- Stor erfarenhet av samverkan mellan barnhälsovården och socialtjänsten är ett krav för anställningen.
- Mycket god kunskap om barns hälsa, välbefinnande och utveckling är ett krav för anställningen.
- Mycket goda kunskaper i talad och skriven svenska är ett krav för anställningen.
- Kunskaper i kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder är ett krav för anställningen.
Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här noggrannhet, flexibilitet, god samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga. Då arbetet kommer ske i nära samarbete med övriga deltagare i forskningsprojektet lägger vi stor vikt vid samarbetsförmåga.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Erfarenhet av och kunskap i att analysera forskningsdata med tematisk analys är meriterande.
- Goda kunskaper om metoden BarnSäkert är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i ca 1 månad. Omfattningen är 100 procent. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Pia Tham, pia.tham@uu.se
, tel 070-3631875 eller Katarina Alexius, katarina.alexius@uu.se
.
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 18 november 2025, UFV-PA 2025/3391
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
