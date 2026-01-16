Forskare till ERC projektet Show&Tell
2026-01-16
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att arbeta nära projektledaren för att analysera etnografiska data och utarbeta publikationer som är fokuserade på projektrelaterade frågor om vetenskapligt samarbete, hur maskininlärningsmodeller rör sig mellan forskningsplatser och metodologiska frågor om undersökning av sociotekniska system.
Arbetet kommer att innefatta analys av redan insamlade data, insamling av arkiv- och dokumentationsmaterial samt utarbetande av vetenskapliga publikationer. Kandidaten förväntas utveckla egna forskningsfrågor och analyser utifrån projektets övergripande syfte, delta i regelbundna projektmöten och ha ett nära samarbete med PI vad gäller alla aspekter av projektet.Kvalifikationer
Doktorsexamen i sociologi.
Dokumenterad erfarenhet av etnografisk forskning, inklusive studiedesign, fältarbete, intervjuer och dataanalys.
Dokumenterad erfarenhet av samhällsvetenskaplig forskning om 3D-modellering och/eller maskininlärning.
Dokumenterad erfarenhet av publicering i internationella peer-review-tidskrifter.
Utmärkta kunskaper i svenska och engelska.
Önskvärt:
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten är tillgänglig så snart som möjligt och kommer att pågå till och med den 31 juni 2026.
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
Sociologiska institutionen i Lund består av tre discipliner, sociologi socialantropologi och genusvetenskap. Gemensamt för dessa är att de försöker förstå och förklara människan och samhället i deras sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.
