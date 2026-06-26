Forskare små RNA biologi
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Naturvetarjobb / Uppsala Visa alla naturvetarjobb i Uppsala
2026-06-26
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Institutionen för växtbiologi
Om jobbet
Vi söker en mycket motiverad person till vårt pågående forskningsprojekt inriktat mot identifiering av små RNAs roll och epigenetik i växters reproduktion. Projektets huvuduppgift är att undersöka funktionen hos epigenetik under meios och pollenutveckling. Projektet kommer att involvera en kombination av molekylärbiologi och cellbiologi för att undersöka den funktionella rollen för små RNA under växtreproduktion. Tjänsten är associerad med German Martinez forskargrupp vid SLU i Uppsala (https://germanmartinezgroup.wordpress.com/).Publiceringsdatum2026-06-26Bakgrund
Kandidater bör ha en doktorexamen i molekylärbiologi, genetik, biokemi eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga. Sökanden skall ha dokumenterad kompetens inom genetik, molekylärbiologi, och växters utvecklingsbiologi. Erfarenhet av metoder för studier av meios, små RNA, och mikroskopfärdigheter är en tillgång. Kreativitet, motivation och drivkraft är viktiga personliga egenskaper som är meriterande. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är en förutsättning eftersom engelska är arbetsspråk i forskargruppen. Du bör också ha förmåga att bedriva självständig forskning, ta initiativ, fråga relevanta vetenskapliga frågor och samverka med andra forskare.Om företaget
Inom institutionen studerar vi huvudsakligen växter, men även andra organismer, som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och t o m humana celler. Våra huvudsakliga forskningsområden är: samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress; lagringsprodukters biosyntes; tillväxt och utveckling hos växter; reglering av genexpression; populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. Viktiga metoder är bl a: cell- och vävnadsodling; protein- och biokemi; analyser av växthormoner, fetter och sekundära substanser; analys av geners struktur och reglering; signalöverföring i celler. Kvantitativ och populationsgenetisk metodik utnyttjas för att beskriva populationsförlopp. Transformation av växter används för analys av geners funktion och betydelse, och för att öka den genetiska variationen i olika grödor. De arter vi arbetar med är framför allt backtrav, raps, tobak, korgvide (Salix), potatis, korn, råg, kassava, jäst och humana celler.
Institutionen ansvarar för grundkurser och påbyggnadskurser i: allmän och molekylär genetik; genteknik; cellbiologi; växtfysiologi; växtförädling; genexpression; växtbiokemi och bioteknik; stress- och utvecklingsfysiologi; molekylära interaktioner mellan växter och växtskadegörare. Ytterligare kurser ges i samarbete med andra institutioner. Kurserna ges för studerande inom agronom- och landskapsarkitektprogrammen samt SLU:s magisterprogram, men de flesta är även öppna för andra studenter.
Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/vaxtbiologi-skogsgenetik/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-07-10.
Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: Ansökan ska innehålla (1) ett personligt brev, (2) CV, (3) examensbevis (på svenska eller engelska) och (4) kontaktuppgifter till två referenspersoner.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
German Martinez-Arias German.Martinez.Arias@slu.se Jobbnummer
9980342