Forskare: Ojämlika möjligheter att främja jämställdhet.
2026-01-20
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Kön och etnicitets baserade civila samhällsorganisationer i en komparativ kontext
Projektbeskrivning
Tjänsten ingår i det pågående VR projektet: " Ojämlika möjligheter att främja jämställdhet. Kön och etnicitets baserade civila samhällsorganisationer i en komparativ kontext". Civilsamhällsorganisationer (CSO) är nödvändiga i främjandet av jämställdhet, särskilt i deras förmåga att påverka och granska regeringspolitik. Vi vet dock väldigt lite om a) inflytandet av CSOs som representerar könsbaserade och/eller etniska intressen på folkvalda politiker, och b) hur detta varierar mellan västerländska demokratier med olika jämställdhetsarkitekturer (mekanismer för att säkerställa jämställdhet i policy och utgifter). Detta är viktigt eftersom förbättringar av jämställdhet mellan könen har inte gjorts i samma utsträckning när det kommer till etnisk ojämlikhet, och finfördelningen av dessa politikområden vidmakthåller den intersektionella marginaliseringen av kvinnor som tillhör etniska minoriteter. Samtidigt har den senaste feministiska forskningen om representation börjat förespråka ett ökat fokus på de institutionella mekanismer som möjliggör övertalandet av folkvalda representanter att engagera sig med CSOs som företräder jämställdhetsintressen. Det har dock inte gjorts någon empirisk forskning som granskar dessa institutionella mekanismer gränsöverskridande och ur ett intersektionellt perspektiv. Detta projekt fyller därför en viktig kunskapslucka som kommer att förbättra strategierna för CSOs som representerar marginaliserade grupper, samt att bidra till utformningen av mer jämlika jämställdhetsarkitekturer som är bättre rustade för att hantera ojämlikheter bortom kön, såväl som intersektionella ojämlikheter.
Forskaren ska fokusera på Svenska civilsamhällsorganisationer och svenska statens jämställdhetsarkitektur.
Som del av studien förväntas forskaren vara involverad i de intervjuer och dokumentanalys som analysen kräver. Dessutom förväntas forskaren bidra och deltaga i utbyggnaden av datainfrastrukturen.
Krav för anställningen är:
- Doktorsexamen i statsvetenskap eller relaterat ämne såsom genusvetenskap eller kvinnostudier.
- Relevanta forskningsfärdigheter och akademiska meriter
- Utmärkt behärskning av svenska i tal och skrift krävs
- Förmåga att bedriva självständig forskning och bidra till forskningsprojektet.
- Forskningsprofil inom intersektionalitet och jämställdhetsorganisationer
- Erfarenheter av intervjuer, samt elite-intervjuer, dokumentanalys.
Önskvärda personliga egenskaper inkluderar ansvarstagande, god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.
Anställningsvillkor
Anställningen är 100% och tidsbegränsad under cirka 5 månader. Tillträde 1 mars 2026 eller enligt överenskommelse.
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Lunds universitet har generöst stöd för föräldraledighet och förmånliga erbjudande kring träning och friskvård.
Läs mer på Lunds universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.Så ansöker du
Du söker anställningen via Lund universitets rekryteringssystem Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att bifoga följande dokument:
- personligt brev
- CV - examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
- kopia på doktorsexamen.
Välkommen med din ansökan!
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och har under lång tid varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokrati och demokratisering, makt och förvaltning, diplomati, fred och konflikt, underrättelseanalys, politisk psykologi, genus, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.
