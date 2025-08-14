Forskare inom veterinärmedicinsk virologi
2025-08-14
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Vi söker dig som har en doktorsexamen i virologi eller motsvarande och vill bidra till förståelsen om lentivirusinfektion hos får och get.
Om jobbet
Vi söker en mycket motiverad person till vår pågående forskning om lentivirusinfektion hos får och get. Ditt uppdrag är att planera och utföra virologisk forskning. Du kommer att jobba både i ett team med andra forskare inom olika discipliner samt självständigt planera och utföra laborativt arbete i virologi.
Din bakgrund
• Doktorsexamen i veterinärmedicinsk virologi eller motsvarande
• God erfarenhet av molekylärbiologiska och serologiska metoder inom virologi
• Erfarenhet av kliniskt arbete med idisslare, särskilt får och getter
• Erfarenhet av forskning om lentivirus, särskilt hos får och get
Kvalifikationer som är meriterande:
• Genomgången kurs i "Swedish legislation, ethics, animal welfare and 3R" utvecklad av Nordic Consortium in Laboratory Science Education and Training (NCLASET)
• Goda kommunikationsfärdigheter i engelska (muntligt och skriftligt)
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper såsom engagemang, kreativitet, ansvarstagande, självständighet samt god initiativ- och organisationsförmåga.Om företaget
Forskningsgruppen i veterinärmedicinsk virologi ingår i Avdelningen för livsmedelssäkerhet, infektionsbiologi, farmakologi och toxikologi. Inom ämnet virologi pågår både grundläggande och tillämpad forskning, vilken spänner från virus-värdinteraktioner och metaviromik till epidemiologi och virussjukdomars effekter för näringen.
Institutionen för husdjurens biovetenskaper är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health. Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.
För mer information om institutionen eller avdelningen besök: https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/husdjurens-biovetenskaper/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 3 månader
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-08-28.
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-08-28.

Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
