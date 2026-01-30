Forskare inom tidsupplöst mjukröntgen-spektroelektrokemi
Forskningen inom programmet för fysikalisk kemi spänner över ett brett område - från studier av reaktionsmekanismer till grundläggande teori om elektronöverföring och utveckling av artificiell fotosyntes, med särskilt fokus på ljusinducerade elektronöverföringsreaktioner och produktion av sol-elektro-bränslen och -produkter.
Inom forskningsprogrammet Fysikalisk kemi bedriver vi både grundläggande och målinriktad forskning om solenergikonvertering, kemisk dynamik samt yt-, kolloid- och makromolekylär kemi. Vår forskning är framgångsrik och internationellt erkänd, och vi deltar i en stor andel externt finansierade nationella och internationella samarbetsprojekt.
Vi söker en forskare inom tidsupplöst mjukröntgen-spektroelektrokemi för artificiell fotosyntes, för att utveckla nya metoder som kan karakterisera elektrokatalysatorers dynamik på molekylär nivå. Den utvecklade metoden ska möjliggöra förståelse av mekanismerna bakom vattenoxidation och koldioxidreduktion i syntetiska elektrokatalysatorer, och bör därför fokusera på analys av lätta grundämnen (t.ex. O, C, N). Forskaren kommer att vidareutveckla vår forskning inom dessa områden genom att utveckla våra tidsupplösta spektroelektrokemiska Raman-, elektrokemiska och synkrotronbaserade hård-/mjukröntgen-spektroskopier (inklusive in-situ XAS) och tillämpa dessa i mekanistiska studier av dessa elektrokatalysatorer, samt använda insikterna för deras fortsatta utveckling. Att förbättra tidsupplösningen hos dessa metoder genom utveckling av ny hårdvara kommer att vara en central del av projektet.
Tjänsten är placerad inom programmet Fysikalisk kemi vid Kemiska institutionen - Ångström. Innehavaren av tjänsten kommer att arbeta i en internationell, tvärvetenskaplig och dynamisk miljö med utmärkta möjligheter att lära sig nya tekniker.Dina arbetsuppgifter
Forskaren kommer att arbeta med projekt som syftar till att utforska nya angreppssätt för att studera mekanismerna bakom elektrokatalytisk vattenoxidation och CO2-reduktion. Detta omfattar främst utveckling av ny instrumentering (baserad på röntgenspektroskopi, Raman och UV/Vis) med syfte att öka tidsupplösningen hos in-situ-tekniker, utveckling av oorganiska syntetiska katalysatorer samt utförande och analys av fysikalisk-kemiska experiment.
Sökande förväntas även delta i undervisning på grund- och avancerad nivå (max 20 %) samt handleda doktorander.Kvalifikationer
Tjänsten kräver en doktorsexamen i kemi eller närliggande område. Sökande måste ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet, visad genom vetenskapliga publikationer och presentationer vid nationella och internationella konferenser. Sökande måste också ha omfattande erfarenhet av utveckling av experimentella metoder och fysikalisk-kemiska studier av elektrokatalytisk vattenoxidation och CO2-reduktion. Kandidaten ska ha omfattande erfarenhet av synkrotronbaserad operando-röntgenabsorptionsspektroskopi, Raman och klassisk tidsupplöst spektroskopi, samt deras tillämpning i studier av elektro- och fotokatalytiska mekanismer. Djup praktisk och teoretisk kunskap om elektrokemi och in-situ-spektroskopi (Raman, UV-vis, röntgen) är också nödvändig. Sökande måste ha visat förmåga att attrahera betydande, konkurrensutsatt extern finansiering.
Projektet innebär omfattande samarbete inom ett tvärvetenskapligt projekt, och därför är samarbetsförmåga samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska av stor betydelse. Vid bedömning av sökande kommer särskild vikt läggas vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet, samt hur sökanden genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka den pågående forskningen inom institutionen och bidra till dess framtida utveckling.
Uppsala universitet avser att anställa den person som, efter en samlad bedömning av kompetens, färdigheter och dokumenterade kvalifikationer, bedöms ha bäst förutsättningar att utföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Anställningsvillkor
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av Leif Hammarström, leif.hammarstrom@kemi.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 16 februari 2026, UFV-PA 2025/4052.
