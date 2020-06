Forskare inom Resursåtervinning - bioteknik - Högskolan i Borås - Biologjobb i Borås

Högskolan i Borås / Biologjobb / Borås2020-06-17Vid Högskolan i Borås skapas lärande, kunskap och innovation av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Högskolans campus ligger samlat mitt i centrum. Här arbetar vi tillsammans för framtiden och för att göra skillnad!Vi har många spännande forsknings- och utbildningsmiljöer inom flera områden med helt unik utrustning. Flera av högskolans forskningsprojekt och utbildningar genomsyras av målen i Agenda 2030.På Högskolan i Borås finns också Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan, samt Science Park Borås som är nationellt ledande inom hållbarhet och konsumtion.Sektionen för Resursåtervinning och samhällsbyggnad söker en forskare inom resursåtervinning med inriktning bioteknik.Anställningen ingår i ett forskningsprojekt som handlar om svampbaserad fiskfoder.2020-06-17Arbetsuppgifterna innebär forskning inom ovanstående forskningsprojekt.För anställning inom projektet krävs en teknisk masterexamen med bioteknisk inriktning, t.ex resursåtervinning eller kemiteknik eller motsvarande. Du ska även obehindrat kunna kommunicera på engelska i både skrift och tal. Därtill har du god samarbets- och initiativförmåga, förmåga att arbeta självständigt och strukturerat samt förmåga att kunna prioritera arbetsuppgifter.Det är för anställningen meriterande med kunskaper och labbvana i svampodling för fiskfoder.Högskolan i Borås värdesätter de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Anställningsform: Visstidsanställning, som längst t.o.m. 2022-04-30Sysselsättningsgrad: 35%Tillträde: Snarast efter överenskommelsePlaceringsort: BoråsDiarienummer: PA 2020/169KontaktUpplysningar om anställningen lämnas av studierektor Ilona Sárvári Horváth via telefon 033- 435 46 84 eller via mail ilona.horvath@hb.se . Fackliga företrädare är Magnus Sirhed, OFR-ST och Martin Behre, Saco-S de nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00.AnsökanDu ansöker om anställningen via vår hemsida genom att klicka på "Ansök" längst ned i annonsen.Skriv tydligt i din ansökan vad du söker för anställning och ange diarienummer. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:Personligt brevCVIntyg/betyg och övriga merithandlingarKontakta HR om du har vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum. Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt.Välkommen med din ansökan senast 2020-07-08.Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2020-07-08Högskolan i Borås5268773