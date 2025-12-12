Forskare inom radarområdet
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2025-12-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Linköping
, Haninge
, Valdemarsvik
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du vara en del av en spännande teknisk och vetenskaplig verksamhet - i en miljö där nyfikenhet, samarbete och kreativitet står i centrum?
Hos FOI får du arbeta med avancerad teknik som gör konkret skillnad för Sveriges försvar och säkerhet. Vi är ett team av engagerade forskare och ingenjörer som kombinerar teori, experiment och analys för att hitta smarta lösningar på verkliga problem Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Som forskare hos oss arbetar du i utvecklingens framkant, men också i en stöttande och lärande miljö. Du kommer att bedriva tillämpad forskning till nytta för våra uppdragsgivare inom försvarssektorn.
Arbetet kan spänna från idé och modellering till experiment och analys - och du får möjlighet att bidra både med din tekniska kompetens och ditt perspektiv. Inom enheten finns både erfarna experter och nyanställda forskare, vilket skapar goda möjligheter till mentorskap och kompetensutbyte.
Du måste inte kunna allt när du börjar hos oss, men du måste vara nyfiken och vilja sätta dig in i de tekniska och vetenskapliga områden som är relevanta. Det innebär att du kommer att vidareutveckla din kompetens hos oss. Detta kan komma att ske både inom ramen för forskningsverksamheten och i form av individuellt anpassad kompetensutveckling utifrån dina och verksamhetens behov. Vi söker dig som är nyfiken och lösningsorienterad, med intresse för att arbeta i gränslandet mellan teori och praktik.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Telekrig mot radarsystem som tillhör avdelningen Telekrig i Linköping. Enheten arbetar bland annat med att utveckla, demonstrera och utvärdera tekniska system för försvarstillämpningar. Verksamheten är både teoretiskt och experimentellt orienterad med mätningar som utförs både i labb och ute i fält.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Du har:
Doktorsexamen eller licenciatexamen inom signalbehandling, mikrovågsteknik, modellering/simulering av fysikaliska fenomen eller annan utbildning som av FOI bedöms motsvarande
Förmåga att genomföra undersökningar, analysera, dra slutsatser och kommunicera resultat tydligt
Goda språkkunskaper i svenska och engelska
Som person är du självgående, flexibel, kvalitetsmedveten och strukturerad. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som trivs med att samarbeta, dela kunskap och bidra till en positiv arbetskultur.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av radar, radio eller elektroteknik
Erfarenhet av experimentellt eller tekniskt arbete inom något av ovanstående områden
Kunskap inom AI/maskininlärning
Erfarenhet av tillämpad forskning eller teknisk utveckling
Erfarenhet av mjukvaruutveckling
Erfarenhet av Matlab eller Python
God praktisk förmåga
B-körkort
Militär erfarenhet
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 11 januari 2026.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Jacob Löfvenberg. Fackliga företrädare är Ulf Sterner (Saco-S) och Pernilla Bergfeldt (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Jacob Löfvenberg +46 13-37 80 00 Jobbnummer
9640516