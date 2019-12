Forskare inom marin elektromagnetik - Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI - Elektronikjobb i Stockholm

Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Elektronikjobb / Stockholm2019-12-21FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 950 anställda, varav drygt 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.Ref: FOI-PERS_2019-504Vill du arbeta på en arbetsplats med hög kompetens, i spännande projekt inom försvar och säkerhet? Kanske är du vår nästa medarbetare!Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta inom en kompetensgrupp som huvudsakligen arbetar med forskning och utveckling inom marin elektromagnetik. Gruppen tar fram modeller och tekniker för prediktion, reduktion, utbredning och analys av undervattenssignaturer samt detektion, lokalisering och klassificering av signaler från undervattenssensorsystem. Vi stödjer Försvarsmakten och Försvarets materielverk i arbetet med att förbättra dagens och utveckla morgondagens system för mätning och analys av undervattenssignaturer, undervattensspaning och undervattenskommunikation, samt bistår vid utveckling av taktik och utbildning av förband. Verksamheten bedrivs i projektform där såväl självständigt arbete som samarbete i grupp förekommer. Vi deltar i laboratorieverksamhet och under prov och försök i fält. Vi samverkar med olika nationella och internationella forskningsorganisationer, kortare och längre resor förekommer. Arbetet bedrivs huvudsakligen i Kista men även inom övriga Sverige samt hos våra utländska partners.Din profil Du ska ha högre teoretisk utbildning vid universitet eller högskola motsvarande teknisk fysik, rymdfysik eller elektroteknik. Du ska även ha disputerat eller ha flerårig erfarenhet av forskning och/eller utvecklingsarbete inom teoretisk elektroteknik, plasmafysik, rymdfysik eller matematisk fysik. Vidare ska du ha erfarenhet av teoretiskt arbete inom ovan nämnda områden samt vana från programmering och analys av data från experiment samt intresse för elektromagnetisk modellering. Vi ser gärna att du även har intresse för experimentell verksamhet och elektronik. Du har körkort minst behörighet B.Du ska ha ett drivande sätt och kunna ta, och agera efter, egna initiativ och idéer samt ha god förmåga att omsätta dina idéer i praktiska lösningar. Som person är du mål- och resultatorienterad samt har problemlösande analysförmåga. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska. Vidare ska du ha lätt för att knyta kontakter och samarbeta i grupp såväl som med enskilda arbetsuppgifter.Vi erbjuder På FOI drivs vi av att få bidra till samhällsnyttan genom att bedriva forskning inom försvar och säkerhet för våra uppdragsgivare. Här finns en inspirerande och kreativ miljö fylld av kompetens, nyfikenhet, mod och nytänkande. FOI strävar efter mångfald, där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.Som medarbetare på FOI får du en individuell lön samt möjlighet till flexibla arbetstider. Vi erbjuder förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och en individuell kompetensutvecklingsplan. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd.Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Du kommer att ingå i avdelningen för Försvars- och Säkerhetssystem. Läs gärna mer om vad vi gör: https://www.foi.se/om-foi/organisation/forsvars--och-sakerhetssystem.html Har vi fångat ditt intresse? För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Alex Cederholm. Fackliga företrädare är Anders Tavemark (SACO) och Ann Ödlund (OFR/S - ST). Samtliga nås via telefon 08 -55 50 30 00.Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen.Välkommen med Din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 3 februari 2020.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2019-12-21Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2020-02-03Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi5017148