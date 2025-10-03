Forskare inom geofysik
Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper / Geologjobb / Uppsala Visa alla geologjobb i Uppsala
2025-10-03
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper i Uppsala
, Gotland
eller i hela Sverige
Forskare inom geofysik med fokus på reflektionsseismiska metoder
Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mest mångsidiga institution av sitt slag med en unik bredd och ca 280 anställda.
Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap.
Innovativa och kostnadseffektiva seismiska metoder krävs för att kunna producera högupplösta bilder av strukturer som innehåller mineraliseringar och för att kunna se dessa på djup som överskrider 800 m. Ett sätt att närma sig problemet är att maximera datainsamling i existerande tunnlar och borrhål runt mineraliseringen. Geofysikprogrammet driver för närvarande projekt där vi studerar frågor som storskaliga jordskorpestrukturer i den Baltiska Skölden, urban geofysik, nyutveckling av instrument och metoder för mineralprospektering på djupet, geologiskt förvar av CO2 och utveckling av elektromagnetisk instrumentering för både yt- och djupstudier. Geofysikprogrammet Geofysikprogrammet leder Smart Exploration Research Center (SERC), och har ett eget ~3000-kanalers seismiksystem, ett nyutvecklat 120-kanalers, trekomponent landstreamer-system och använder modern processerings- och avbildningsmjuvara. Programmet har också modern utrustning för borrhålsloggning. Det svenska nationella seismiska nätet (SNSN) drivs inom geofysikprogrammet och består av 150 permanenta seismiska bredbandsstationer, programmet har också en seismisk instrumentpool för temporära passiva seismologistudier. Mer information om programmet och institutionen finns på http://www.geo.uu.se.Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Forskaren kommer att bedriva forskning inom olika nationella och internationella projekt. En huvudkomponent i projektet är kombinationen av data från aktiva seismiska reflektionsexperiment från ytan, för att utveckla nya kostnadseffektiva djupa prospekteringsstrategier samt att utveckla ny instrumentering för dessa undersökningar. Forskaren kommer att arbete inom en större forskningsgrupp med experter från olika länder och förväntas också bidra till andra externa forskningsprojekt inom programmet.Kvalifikationer
Vi söker en motiverad kandidat med starkt forskningsintresse som har en doktorsgrad i geofysik. Erfarenhet av avbildning med reflektionsdata (aktiv eller brusinterferometri), Matlab (eller liknande e.g., Python), Seismic Unix och skriptning på linux (bash/tcsh) är ett krav, liksom goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Projektet innehåller en hel del fältarbete. avancerade tolkningsverktyg som använder algoritmer och postdoktorn bör därför vara villig att tillbringa tid i fält för datainsamling.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Körkort är meriterande. Välorganiserad och skicklig på att hantera flera uppgifter samtidigt, ansvarig för att främja projektaktiviteter genom högkvalitativa publikationer och externa expertmediekanaler, öppensinnad och en lagspelare med goda sociala färdigheter.Så ansöker du
Till ansökan bifoga CV, bevittnade kopior av examensbevis och intyg samt ett personligt brev som beskriver dig och dina meriter (max 2 sidor). Påpeka särskilt i brevet hur dina erfarenheter passar tjänsten. Ansökan bör också innehålla en sammanfattning av doktorsavhandlingen och publikationer samt kontaktinformation till, eller brev från, två referenspersoner.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 2025-11-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Alireza Malehmir tel. +46(0)18-471 2335, e-mail: alireza.malehmir@geo.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 17 oktober 2025, UFV-PA 2025/2998.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/2998". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper Jobbnummer
9538402