Forskare inom biodiversitet och evolutionsforskning
Naturhistoriska Riksmuseet / Geologjobb / Stockholm Visa alla geologjobb i Stockholm
2026-02-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm
, Umeå
eller i hela Sverige
Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet med regeringens uppdrag att främja kunskapen, forskningen och intresset för vår värld. Myndigheten är en framstående forskningsinstitution och Sveriges största museum. Museet har under mer än 200 år samlat in föremål och data och bedrivit forskning om livet på jorden. Samlingarna innehåller fler än 11 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. All forskning och kunskap delas i utställningarna, Cosmonova och i aktiviteter på museet och digitalt.
Enheten för paleobiologi (PAL) är en av museets fem forskningsenheter med drygt 20 anställda. Här finns ett internationellt team av forskare som driver externt och internt finansierade projekt i nationella och internationella forskningssamarbeten, leder och stödjer infrastrukturprojekt, samt handleder doktorander och postdoktorer. Enhetens personal förvaltar och utökar kontinuerligt de stora paleontologiska samlingarna (över 2 miljoner föremål), vilka används av såväl museets egna forskare, som av externa gäster (svenska och internationella). Forskning vid Enheten för paleobiologi fokuserar på biodiversitet, evolution, morfologi, taxonomi, fylogeni och biogeografi inom ett stort antal olika fossila djur- och växtgrupper. Enheten erbjuder ett brett utbud av analytiska faciliteter, inklusive nyligen renoverade laboratorier för tunnslipsberedning, syraetsning, mikroskopi och tomografisk analys.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med:
* Biodiversitet och evolutionsforskning inom ramen för ett externfinansierat projekt
* Statistisk, geometrisk morfometrisk, samt fylogenetiska analyser av utdöda och levande broskfiskar med fokus på hajar.
* Fenotypisk datainsamling från naturhistoriska samlingar, digitala databaser, och litteratur.
* Tillämpa multivariata statistiska analyser med R och Python.
* Presentationer vid internationella konferenser.
* Undervisning i makroevolution (mönster och processer), biologisk mångfald och bevaringsekologi
* R programmering.
En mindre del av tjänsten (upp till 10 %) kan omfatta museiarbete, exempelvis publik verksamhet, utställningsrelaterade uppgifter och medverkan vid evenemang.Kvalifikationer
Du behöver ha:
* Doktorsexamen i Evolutionär organismbiologi
* Kunskap i vertebratpaleontologi
* Kunskaper i muntlig och skriftlig vetenskaplig engelska och svenska
* Dokumenterad erfarenhet av kvantitativ paleobiologi, arbeta med stora datamängder och utföra statistiska analyser
* Dokumenterad erfarenhet av geometrisk morfometri, fylogenetiska jämförande metoder (PCM) samt maskininlärning för analys av anatomisk/ekologisk data från recenta och utdöda hajar från kritaperioden
* Dokumenterad erfarenhet av vetenskaplig publicering och presentation
* Dokumenterad förmåga att bidra med egen extern projektfinansiering
* Postdoktoral forskningserfarenhet (minst 3 år)
* Expertkunskap om broskfiskars evolution, mångfald och ekologi
Vi ser det som meriterande om du också har;
* Bred kompetens i biostatistik med fokus på formdata
* Goda kunskaper i R- programmeringsspråk
* Erfarenhet av versionskontrol med Git och Github,
Vi vill att du är motiverad för uppdraget och att du är noggrann, självgående, och strukturerad. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt.
ÖVRIGT
Anställningen är tidsbegränsad till två år.
Vårt mål är att genom forskning och publik verksamhet visa vägen till ökad kunskap och handlingskraft, för att vi tillsammans ska kunna bidra till en hållbar och ljus framtid. Vår långsiktiga strävan är att Naturhistoriska riksmuseets anställda ska spegla den mångfald som finns i Sverige. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung och funktionsvariation.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "59-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturhistoriska Riksmuseet
(org.nr 202100-1124), http://www.nrm.se Arbetsplats
Naturhistoriska riksmuseet Kontakt
Professor
Vivi Vajda vivi.vajda@nrm.se 08-519 542 66 Jobbnummer
9729102