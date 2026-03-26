Forskare inom attributionsforskning för extremväderhändelser
Forskare inom attributionsforskning för multivariata extremväderhändelser och dess effekter
Vill du arbeta med attributionsforskning för multivariata extremväderhändelser och dess effekter, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskare på Uppsala universitet.
Institutionen för geovetenskaper är Sveriges mest heltäckande akademiska miljö för forskning och utbildning inom geovetenskap. Här finns en bred kompetens som bidrar till lösningar på viktiga samhällsfrågor.
Jorden är en dynamisk planet som ständigt förändras. För att förstå hur vår planet fungerar söker våra forskare svar ute i fält, genom laboratorieexperiment och avancerade modeller. Vår forskning och utbildning täcker en mängd olika områden; bergarter och mineral, väder och klimat, livets utveckling, naturkatastrofer, vindkraft och energi, miljö- och vattenteknik, och hållbar utveckling.
Vår forskning förenar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap och är ofta tvärvetenskaplig. Vid institutionen arbetar över 300 personer från fler än 30 länder, både i Uppsala och på Campus Gotland.
Våra sex forskningsavdelningar:
• Geofysik * Luft- vatten- och landskapslära * Mineralogi, petrologi och tektonik * Naturresurser och hållbar utveckling * Paleobiologi * Vindenergi
För mer information se: http://www.uu.se/geovetenskaper
Programmet för luft-, vatten- och landskapslära, LUVAL, samlar forskning och utbildning i meteorologi, hydrologi, miljöanalys och naturgeografi. Se: LUVAL för mer information om https://www.uu.se/institution/geovetenskaper/forskning/luft--vatten--och-landskapslara/naturgeografi.
Du kommer att arbeta i nära kontakt med internationella experter inom kimatvetenskap, disasterlära och statistik. Du kommer också att vara en del av Svenskt centrum för extrema klimathändelser (climes, http://www.climes.se).
Climes är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Lunds universitet och RISE. Centret är kärnan i ett tvärvetenskapligt forskarsamhälle och regelbundet samordnar vetenskapliga möten, internationella utbyten och utbildningstillfällen. Anställningen är placerad vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Som forskare inom Svenskt centrum för extrema klimathändelser (climes) kommer du att bidra till utvecklingen av statistiska metoder för attribution av multivariata extremväderhändelser och dess effekter. Arbetet omfattar såväl olika extrema händelser vid samma tidpunkt och plats som extrema händelser som avlöser varandra.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i klimatvetenskap, hydrologi, miljö- och vattenteknik, meteorologi eller närliggande område, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i nämnda ämnen.
Vi söker dig som är drivande, arbetar självständigt och är initiativtagande. Du ska ha tidigare erfarenhet av attributionsforskning för multivariata klimathändelser. Du behöver också ha utmärkta färdigheter i att uttrycka dig i tal och skrift på engelska, och ha forfattat referentgranskade artiklar i ledande internationella akademiska tidskrifter. Vi kräver dessutom god samarbetsförmåga då arbetet innefattar kollaborationer med olika forskargrupper.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Att ha erhållit egna forskningsbidrag är meriterande, såsom tidigare postdok anställningar och att ha forskningserfarenhet från olika länder.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Gabriele Messori, mailto:gabriele.messori@geo.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 9 april 2026, UFV-PA 2026/924.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2026/924".
Detta är ett heltidsjobb.
Uppsala Universitet
Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper
