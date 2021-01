Forskare inom analytisk neurokemi - Göteborgs universitet - Kemistjobb i Göteborg

Göteborgs universitet / Kemistjobb / Göteborg2021-01-22Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en forskare inom analytisk neurokemi, med placering vid sektionen för psykiatri och neurokemi. Vid sektionen för psykiatri och neurokemi bedrivs omfattande forskning på neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Huntingtons sjukdom.2021-01-22Arbetsuppgifterna är inriktade på att utveckla stamcellsbaserade nervcellsmodeller för Alzheimers sjukdom och Huntingtons sjukdom.Doktorsexamen inom relevant ämne är ett krav, liksom omfattande praktiska och teoretiska kunskaper avseende utveckling av och arbete med stamcellsbaserade nervcellsmodeller för Alzheimers sjukdom och Huntingtons sjukdom.God förmåga att arbeta självständigt krävs. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.AnställningAnställningen är en tillsvidareanställning, omfattning 100%, med placering tills vidare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde;snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.TillsättningsförfarandeDu söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal.Kontaktuppgifter för anställningenHar du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta ansvarig chef professor/sektionschef Henrik Zetterberg, tfn; +46 768 672 647, e-post; henrik.zetterberg@clinchem.gu.se eller universitetslektor/biträdande sektionschef Silke Kern, tfn; +46 762 365 332, e-post; silke.kern@neuro.gu.se Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.Fackliga organisationerFackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.Intyg om doktorsexamen bifogas med ansökan.Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-02-12Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.Universitetet tillämpar individuell lönesättning.Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratFast månadslönSista dag att ansöka är 2021-02-12Göteborgs Universitet5537416