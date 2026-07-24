Forskare i teoretisk materialvetenskap
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Kemikum, med fler än 200 medarbetare, är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet. Forskningen vid Kemikum sträcker sig över kemins alla områden som analytisk kemi, fysikalisk kemi, materialkemi, oorganisk och strukturkemi samt organisk kemi. Forskningsprojekten är många från teori till experiment, från ren grundforskning till mer tillämpade projekt ofta med fokus på hållbar kemi men även avancerade analysmetoder av kemikalier och material. Kemikum har en mycket väl utbyggd forskningsinfrastruktur med en mängd utrustning med kvalificerat stöd från stabsforskare.
Kemikum är också värd för utbildningen i kemi på kandidatnivå samt för tre mastersprogram: analytisk kemi, hållbar kemi, samt organisk kemi. Forskarutbildning bedrivs inom fem områden: analytisk kemi, fysikalisk kemi, materialkemi, oorganisk kemi samt organisk kemi.
Mer information om oss finns på: Kemikum
Projektbeskrivning
Projektet syftar till att stödja syntes av nya metallhydridmaterial genom beräkningsbaserad prediktion av stabila hydridfaser under höga tryck samt att utvärdera deras termodynamiska stabilitet under extrema tryck- och temperaturförhållanden.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker en forskare med erfarenhet av beräkningsfysik eller beräkningskemi för att bidra till slutförandet av ett experimentellt forskningsprojekt om syntes av nya metallhydridmaterial vid höga tryck och temperaturer. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att tillämpa metoder för kristallstrukturprediktion för att identifiera sannolika reaktionsprodukter, vilka därefter används som underlag för fasidentifiering i in situ-insamlade diffraktionsdata. I arbetsuppgifterna ingår även att analysera de predikterade hydridmaterialens dynamiska och mekaniska stabilitet samt att beräkna tryck- och temperaturberoendet hos deras elektroniska struktur och fononstruktur.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Doktorsexamen ska vara inom fasta tillståndets kemi, fysikalisk kemi, materialvetenskap eller geo-/geovetenskap.
Vid urvalsprocessen kommer följande meriter och egenskaper att särskilt beaktas:
Dokumenterad erfarenhet av kristallstrukturprediktions (CSP) metoder såsom USPEX, AIRSS, CALYPSO.
Påvisad kompetens i ab initio metoder som avser simulering av struktur och egenskaper vid variabla tryck-temperatur villkor. Detta inkluderar ab inito molekyldynamiksimuleringar.
Erfarenhet av fononberäkningar och beräkning av elektron–fonon-koppling.
Förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Dokumenterad vetenskaplig publiceringsmeritering (i relation till karriärstadium).
Förmåga till samarbete och nätverkande.
Kreativitet, initiativförmåga och självständighet.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till längst tre månader. Tillträde 2026-09-15 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av professor Ulrich Häussermann, ulrich.haussermann@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Kemikum (visa karta
)
106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Kemikum Kontakt
Saco-S Saco-S saco@saco.su.se 08162000 Jobbnummer
10011307