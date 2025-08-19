Forskare i strukturella studier av bioenergetiska proteinkomplex
2025-08-19
Institutionen för biokemi och biofysik består av ca 250 personer, varav ca 60 doktorander.
Institutionen bedriver utbildning och forskning av världsklass.
Förutom våra forskargrupper i Frescati har vi flera grupper och nationella faciliteter placerade på SciLifeLab. SciLifeLab är ett nationellt centrum som har som övergripande mål att underlätta skärningspunkten för toppmodern, tvärvetenskaplig forskning inom life science.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/department-of-biochemistry-and-biophysics/.
Projektbeskrivning
Projektet är inriktat på struktur-funktionsstudier av membranbundna bioenergetiska enzymer med fokus på proton-kopplade elektrontransfer reaktioner i Komplex I och relaterade protein. Studierna utförs med olika strukturella och biofysikaliska metoder. Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Arbetet involverar struktur-funktionsstudier av membran-proteiner med biofysikaliska och strukturella metoder, speciellt kryo-EM studier av membranbundna proteinkomplex.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Tidigare erfarenhet i biofysik och proteinbiokemi, mutagenes-experiment, samt kryoEM och/eller proteinkristallografiska studier av proteiner är ett krav. Mycket goda kunskaper i engelska är också ett krav. Stor vikt kommer att fästas på personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Tillträde 2025-09-15.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Upplysningar om anställningen lämnas av professor, Ville Kaila, mailto:ville.kaila@dbb.su.se
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
