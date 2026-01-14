Forskare i robotik och AI
2026-01-14
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Robotik och Artificiell Intelligens, RAI, vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu en forskare för att bidra till vår växande verksamhet. RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen-, rymd- och bioinspirerad robotik.
Ämnesbeskrivning
Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.
Projektbeskrivning
RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, multi-robotsökning och räddning för räddningstjänsten och liknande. Vidare arbetar vi med multisensorfusion och multi-robotkoordination, vilket inkluderar omgivningsuppfattning, decentralisation och utförande av specificerade uppdrag för multi-robotsystem.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för en forskare är i huvudsak forskning. Undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete kan ingå i arbetsuppgifterna med höst 20 % av arbetstiden. Du kommer att utföra forskning med substantiella experimentella element, som bör publiceras i peer-reviewed internationella akademiska tidskrifter samt stora konferenser. Arbetsuppgifterna inkluderar handledning av doktorander och MSc-studenter, undervisning och stöd vid införskaffande av medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansierande myndigheter / råd, EU-projekt, eller industri.
Du kommer att arbeta inom luftburen robotik och deras aktiviteter kommer att länka med nationell, europeiska och World Wide R&D-projekt.
Karakteristiska forskningsämnen kommer att fokusera på, men inte begränsas till, följande områden, där bevis på tidigare arbete med experimentellt verifierade resultat är nödvändigt:
Forskningsämnen:
• Lärandebaserade autonoma system för fältrobotik
• Navigering baserad på förstärkningsinlärning
• Koordination mellan flera agenter och kommunikationsmedvetna strategier
• Utforskning och kartläggning i okända miljöer
• Robotik i utmanande och ostrukturerade miljöer
• Styrning och autonomi för luftburna robotar med manipulatorer
• Autonoma undervattensfarkoster (AUV) för utforskning och inspektion
• Mjuka och formföränderliga luftburna robotar med pneumatisk aktivering
• Navigering i GPS-fria, trånga eller dynamiska miljöer
• Avancerad styrning och systemintegration
• Icke-linjära, adaptiva och robusta styrmetoder
• Regulatorer för underaktuerade och kopplade robotdynamiker
• Stabilitetsmedveten och modellbaserad autonomi
• Autonomiutveckling baserad på ROS/ROS2
• Tester i verkliga miljöer på luftburna, undervattens- och mjuka robotplattformarKvalifikationer
För att vara behörig för anställning krävs doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom reglerteknik eller relaterat ämne. Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter. Forskningsuppgifterna kräver en gedigen matematisk bakgrund med beprövad avancerad experimentell förmåga och utmärkta programmeringskunskaper (t.ex. C ++, ROS, Matlab, etc.). Du bör ha en stark vision för att utvärdera och demonstrera forskningsresultaten i verkliga fält- och industriförhållanden, med ett tillvägagångssätt som minskar klyftan mellan ren teori och experimentell verifiering. Du kommer att behöva representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, därav är utmärkta kunskaper i engelska ett krav.
Information
Anställningen är en heltidsanställning, tidsbegränsad till ett år. Placeringsort Luleå och med start 1 april 2026.
För vidare information, var vänlig kontakta:
George Nikolakopoulos, Professor tillika ämnesföreträdare 0920-491298, geonik@ltu.se
Fackliga företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 marika.vesterberg@ltu.seSå ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev, ett detaljerat CV med lista över publikationer och fullständig beskrivning av dina vetenskapliga meriter, en grov forskningsplan med avseende på de beskrivna forskningsämnena, lista över framgångsrika bidragsansökningar eller deltagande i forskningsprojekt, minst 2 referenser, formella kopior av verifierade och översatta examensbevis och doktorsexamen. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan måste vara skriven på engelska då vi har engelsktalande i rekryteringsgruppen.
Sista dag att ansöka är 4 februari 2026
Referensnummer: 7266-2025 Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
