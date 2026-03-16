Forskare i rättssociologi
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Navigering av rättsliga problem utan lag: Utforskande av förståelse och praktik bakom att "inte göra någonting" som svar på rättsliga problem i ett marginaliserat bostadsområde (LegNav)
Forskaren kommer att arbeta i forskningsprojektet LegNav, som finansieras av Vetenskapsrådet (VR).
LegNav erbjuder en ny bottom-up-metod för att undersöka tillgång till rättvisa och konfliktlösningsmekanismer, och utmanar befintliga paradigmen om hur och varför individer i utsatta situationer hanterar lagen. Projektet Det bidrar teoretiskt till rättssociologiska forskning, inklusive rättskulturer, rättsmedvetande, rättslig pluralism och konfliktlösningsmekanismer.
Rättssociologiska institutionen söker en forskare i en tidsbegränsad anställning för att samarbeta med potentiella samarbetspartner, genomföra intervjuer och delta i analys av data och skrivande av artiklar.
Arbetsuppgifter:
- Upprätta och hålla kontakt med och samarbete med lokala partners
- Samla in och koda material genom kvalitativa intervjuer
- Genomföra kvalitativa analyser
- Delta i skrivandet av artiklar baserade på resultaten
- Presentera resultaten på konferenser
Kvalifikationskrav
- Avslutad doktorsexamen i rättssociologi, välfärdsrätt eller socialt arbete vid anställningens början
- Dokumenterad forskningskompetens och pålitlighet i samarbetsprojekt
- Goda kunskaper i svenska och engelska (muntligt och skriftligt)
- Erfarenhet av att intervjua utsatta grupper
- Omfattande nätverk, kunskap och erfarenhet av rättshjälp
- Deltid (50 %) under 12 månader, 1 maj 2026-30 april 2027
- Anställning och ersättning enligt Lunds universitets regler
Ansökan ska innehålla:
- Personligt brev (max 2 sidor) där du anger varför du är lämplig för tjänsten och när du kan tillträda
- CV med publikationer
- Examensbevis och betyg
- Ett kort skrivprov (t.ex. ett kapitel ur en avhandling eller en artikel).
- Namn och kontaktuppgifter till två referenser
Anställningsvillkor
Tjänsten är en deltidsanställning på 12 månader. Anställningen börjar den 1 maj 2026. Sista ansökningsdag är den 1 april 2026.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter, och fakulteten strävar efter att säkerställa mångfald. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och en tillgång. Vid lika kvalifikationer kommer det underrepresenterade könet inom ämnet vid Lunds universitet att prioriteras, om inte giltiga skäl talar emot detta.
Vid frågor, kontakta: ida.nafstad@soclaw.lu.se
eller johanna.dahlin@sam.lu.se
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
Rättssociologi vid Lunds universitet är ett samhällsvetenskapligt ämne som har relationen mellan rätt och samhälle som studieobjekt, så som spänningen mellan statens formella lagstiftning och informell normbildning i exempelvis det civila samhället. Forskning bedrivs inom fält som genus och diskriminering, AI och maskininlärning, barns rättigheter, välfärd, rättskulturer, korruption, migration, ekonomisk säkerhet och brottslighet. Institutionen erbjuder kurser på samtliga nivåer. Institutionen driver även kandidatprogrammet i kriminologi i samarbete med Sociologiska institutionen. Rättssociologiska institutionen vinnlägger sig om att samverka över ämnesgränser och disciplingränser och har också goda kontakter med praktiker och myndigheter.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
