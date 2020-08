Forskare i pedagogik (tidsbegränsad anställning) - Stockholms Universitet - Skogskonsulentjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Stockholms Universitet

Stockholms Universitet / Skogskonsulentjobb / Stockholm2020-08-25vid institutionen för pedagogik och didaktik. Sista dag att ansöka är 2020-09-04.Institutionen för pedagogik och didaktik bedriver undervisning och har idag ca 170 medarbetare.ProjektbeskrivningVi söker en forskare i pedagogik med inriktning mot medicin- och vårdområdet, där projektet har särskild inriktning mot läkares kompetensutveckling och livslånga lärande. Syftet med projektet är att undersöka medicinsk och pedagogisk kompetensutveckling och fortbildning för läkare samt hur denna bidrar till utveckling av den kliniska verksamheten.Projektet antar en kvalitativ ansats och tillämpar perspektiv från system- och organisationsteori. Det är planerat som en jämförande kvalitativ fallstudie av läkare inom olika specialiteter och fokuserar på att undersöka läkares lärande vad gäller formella kompetensutvecklande aktiviteter. Projektet har utvecklats av Professor Klara Bolander Laksovs medicinpedagogiska forskargrupp och bygger på 10 års forskning inom medicinsk pedagogik.2020-08-25Du ska delta i ovan beskrivna forskningsprojekt, handledd av Professor Klara Bolander Laksov och övriga deltagare i projektet. Under projekttiden kommer du att medverka i planering och utveckling av projektet, genomföra datainsamling som sker via intervjuer och tillsammans med övriga projektgruppen genomföra dataanalysen.Du kommer tillsammans med övriga forskare att skriva en ansökan om fortsatt finansiering och det kommer därmed att finnas möjlighet till förlängning av projektet ytterligare ett år om ansökan är lyckosam.BehörighetskravEn forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.BedömningsgrunderDu ska vara disputerad i pedagogik, didaktik, psykologi, sociologi eller annat samhällsvetenskapligt ämne. Du kan även ha en bakgrund och doktorsexamen i medicinsk vetenskap men utöver detta behöver du då ha med minst 2 års postdoktoralt forskningsarbete inom det pedagogiska området. Din tidigare forskning bör ha fokuserat på kompetensutveckling och professionsforskning.Du ska ha goda kunskaper inom kvalitativ metod och god kännedom om medicin-vårdkontexten. Det är väsentligt att du som söker har kunskap inom kvalitativ forskningsmetodik, lärteori och systemteori. Meriterande kunskaper är erfarenhet av att genomföra intervjuer, kunskaper inom organisationsteori samt publikationer i peer reviewade internationella tidskrifter. Utmärkt samarbetsförmåga, färdigheter i dataanalys och god kännedom om det svenska hälso-sjukvårdssystemet är nödvändigt.Arbetet sker i team, sökanden ska därför också ha dokumenterat god kommunikations- och samarbetsförmåga, god förmåga både på talad och skriven svenska och engelska.AnställningsvillkorAnställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 1 år med möjlighet till förlängning, dock längst två år. Tillträde enligt överenskommelse.Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.Upplysningar om anställningen lämnas av professor Klara Bolander Laksov, klara.bolander.laksov@edu.su.se Fackliga företrädareIngrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se , Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se , samt seko@seko.su.se (SEKO).Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter:dina kontakt- och personuppgifterdin högsta examendina språkkunskaperkontaktinformation för 2-3 referenspersoneroch att bifoga följande dokumentpersonligt brevCV - examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckningprojektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektetvarför och hur du vill bedriva projektetvad som gör dig lämplig för det aktuella projektetkopia av bevis på doktorsexameneventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar - sökande.OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.Välkommen med din ansökan!Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLönesättning SUSista dag att ansöka är 2020-09-04Stockholms Universitet5332941