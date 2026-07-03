Forskare i molekylär biovetenskap
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2026-07-03
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Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativ biologi och infektions- och immunbiologi. Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med drygt 30 forskargrupper och ca 180 anställda varav 65 är doktorander. Läs mer om MBW på Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut.
Projektbeskrivning
Deniz M. Özata Karlssons laboratorium söker en ambitiös, begåvad och kreativ forkare med stark expertis inom beräkningsbiologi och manlig könscellsbiologi. Ozata -labbets studier syftar till att förstå hur manliga könsceller utvecklas till spermier på molekylär och cellulär nivå. I synnerhet studerar Ozata-laboratoriet den evolutionära funktionen av pachytene piRNA och de regleringsmekanismer som styr genuttryck under spermieutvecklingenPubliceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Analys av sekvenseringsdata, särskilt single-cell multiomics, ATAC-seq, CUT&RUN, PRO-seq och RNA-seq.
Laboratorie arbete, särskilt förberedelser av sekvenseringsbibliotek.
Experiment på möss.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Samt om kandidaten har:
Stark expertis inom analyser av höggenomströmningssekvenseringsdata; särskilt inom single-cell multiomics, ATAC-seq, CUT&RUN, PRO-seq och RNA-seq.
Djup förståelse för utveckling av manliga könsceller.
Goda färdigheter i laboratoriearbete (wet lab); särskilt inom höggenomströmningsbiblioteksberedning.
God erfarenhet av arbete med musmodeller.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Deniz M. Özata Karlsson, deniz.ozata@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Gr (visa karta
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106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut Kontakt
Saco-S Saco-S saco@saco.su.se 08162000 Jobbnummer
9990680