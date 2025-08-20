Forskare i miljöepidemiologi
Institutionen för vatten och miljö
Vi söker dig som vill bedriva forskning inom miljöbaserad patogendetektion och som har erfarenhet av avloppsvattenanalyser.
Om jobbet
Du kommer att vara en del av Centrumet för svensk miljöepidemiologi (Swedish Environmental Epidemiology Center, SEEC) inom Avdelningen för mikrobiell ekologi. SEEC är en del av SciLifeLabs program för pandemiberedskap (Pandemic Laboratory Preparedness, PLP), som utgör en unik koppling mellan epidemiologi och miljöbedömning och syftar till att möjliggöra snabb och effektiv detektion av patogener i miljöprover samt att underlätta epidemiologi på befolkningsnivå. SEEC bedriver också kontinuerlig övervakning av utvalda patogener i svenskt avloppsvatten.
Du kommer att arbeta nära SEEC-teamet samtidigt som du självständigt leder och utvecklar egen forskning. Huvudansvaret blir att bedriva forskningsverksamhet inom miljöbaserad patogendetektion inom SEEC, samt att samordna bearbetning, analys och presentation av övervakningsdata till forskarsamhället, intressenter och allmänheten. Rollen innefattar även att producera vetenskapliga publikationer av hög kvalitet och aktivt söka extern finansiering för att stödja och utveckla forskningsverksamheten.
Din bakgrund
Du ska ha en doktorsexamen i medicinsk vetenskap, biologi, molekylärbiologi, mikrobiologi, miljövetenskap eller ett närliggande område, samt flera års praktisk erfarenhet av avloppsvattenanalyser, inklusive extraktion av nukleinsyror och kvantitativ PCR (qPCR och helst även dPCR). Erfarenhet av arbete i ackrediterat laboratorium (ISO 17025 eller ISO 15189) och genomförande av biologiska riskbedömningar är meriterande. Förmåga att självständigt planera, genomföra och tolka experiment är ett krav.
En stark meritlista med peer-review-publicerade artiklar inom relevanta områden, samt dokumenterad kompetens i R, GitHub och relaterade verktyg såsom Shiny-appar, är nödvändig. Erfarenhet av samarbete med intressenter, inklusive myndigheter, är meriterande. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt B-körkort är krav.
Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, mikrobiell ekologi samt miljökemi och ekotoxikologi. Institutionen har ungefär 150 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.
Mer information om institutionen: www.slu.se/vatten-miljo
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader, med möjlighet till förlängning.
Omfattning:
20%Tillträde
