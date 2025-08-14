Forskare i Landskapsstyrning och förvaltning
2025-08-14
Institutionen för skoglig resurshushållning
Vi söker efter en person som kan jobba som forskare med markanvändningsfrågor och förvaltning av landskap.
Om jobbet
Vi söker en forskare i landskapsstudier med inriktning mot markanvändningsfrågor och förvaltning av landskap. Du kommer i första hand att forska kring markanvändningens effekter och hur förvaltning kan utformas för att balansera olika markanvändningsanspråk, undvika negativa effekter och samtidigt gynna den biologiska mångfalden. Detta via samverkan med och kommunikation av forskningsresultat till markanvändare, myndigheter och andra intressenter. Markanvändning kan vara renskötsel, skogsbruk, turism, vindkraft, gruvnäring samt olika former av infrastruktur.
Du kommer att ingå i en grupp med forskare vid SLU och andra universitet samt samarbeta med intressenter som representerar markanvändning som renskötsel, skogsbruk, gruvor, vindkraft och transportinfrastruktur.
Den sökande kommer att jobba i projektet LANDPATHS https://landpaths.blog.uu.se/om-projektet/
och i första hand i delprojekt 9 som handlar om fjällandskapet.
Din bakgrund
Den sökande ska ha en för tjänsten relevant doktorsexamen som i miljövetenskap, skogshushållning, statsvetenskap eller motsvarande. Forskningserfarenhet av markanvändningsfrågor och förvaltning av dessa är meriterande. Eftersom kommunikation och samverkan är centralt för tjänsten är det ett krav att du kommunicerar mycket väl på svenska och engelska i både tal och skrift. Körkort klass B är ett krav.
Institutionen for skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig planering, skoglig matematisk statistik och landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige vilket innefattar inventering på havsstränder, i fjällen, i gräsmarker och lövskogar samt av fjärilar och humlor. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 110 anställda och under sommarhalvåret ytterligare ca 90 säsongsanställda i våra fältinventeringar.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.
