Forskare i Lab-on-a-chip design och tillverkning
2026-02-26
Kemikum vid Stockholms universitet, med över 200 anställda, är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet.
Forskningen spänner över alla områden inom kemi, såsom analytisk, fysikalisk, material-, oorganisk och strukturell kemi samt organisk kemi. Det finns många forskningsprojekt, från teori till experiment, från grundforskning till mer tillämpad forskning, ofta med fokus på hållbar kemi men också avancerade analysmetoder för kemikalier och material. Kemikum har en mycket välutvecklad forskningsinfrastruktur med toppmodern utrustning och kvalificerat stöd från forskarpersonal. Institutionen erbjuder också en kandidatexamen i kemi och tre masterprogram: analytisk kemi, hållbar kemi och organisk kemi. Doktorandprogram bedrivs inom fem områden: analytisk kemi, fysikalisk kemi, materialkemi, oorganisk kemi och organisk kemi. Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/kemikum.
Projektbeskrivning
Anställningen är kopplad till vår forskningsverksamhet med lab-on-a-chip-system som integrerar sensorteknik för tillämpningar inom klinisk diagnostik, miljöövervakning och kontinuerlig flödessyntes. Vi designar och tillverkar enheter internt i vårt laboratorium för mikrofabrikation. Du kommer att spela en central roll i övervakningen av driften, utvecklingen och innovationen i vårt laboratorium samt i det tvärvetenskapliga samarbetet mellan ingenjörs-, naturvetenskaps- och kliniska forskningsteam. Du kommer dessutom att spela en avgörande roll för att driva framåt banbrytande forskning och teknologiöverföring inom lab-on-chip-system, biosensorer och mikro-/nanoteknik.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Du kommer att leda design, tillverkning och integration av mikrofluida och lab-on-a-chip-enheter för att stödja ett brett spektrum av forskningsaktiviteter inom analytisk kemi, biomedicinska tillämpningar och kontinuerlig flödessyntes inom avdelningen och utanför. Detta inkluderar att hantera och underhålla laboratorieinfrastrukturen, utveckla standardrutiner för tillverkningsprocesser som involverar glas, polymerer, papper och metaller. Tillverkningsteknikerna omfattar fotolitografi, mjuk litografi, etsning, laserskärning, CNC-fräsning, varmprägling, bindning och 3D-utskrift. En central aspekt av rollen innefattar också integration av elektrokemiska och optiska biosensorer i mikrofluidiska plattformar, inklusive modifiering av sensorytor, mönsterbildning av elektroder. Du kommer att handleda och utbilda studenter och forskare samt stödja interna och externa FoU-samarbeten som omfattar utveckling av sensorer, design och tillverkning av mikrofluidik, strategiutveckling och integrering av analyser.
Du kommer att initiera FoU-program, utarbeta konkurrenskraftiga forskningsförslag för att säkra finansiering inom områdena mikrofluidik och lab-on-chip-teknik. Parallellt med detta kommer du aktivt bidra till tekniköverföring genom att samarbeta med industripartner, stödja start-up-initiativ och leda utvecklingen av funktionella prototyper för kliniska, miljömässiga och industriella tillämpningar. Du kommer att sprida resultaten genom högkvalitativa vetenskapliga publikationer, konferenspresentationer och aktiviteter för att engagera allmänheten.
Rollen kräver utmärkta projektledningsförmågor, stark samarbetsförmåga och bevisad ledarskapskompetens inom tvärvetenskaplig innovation.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Det är viktigt att kandidaten har erfarenhet av att arbeta och leda laboratorier för mikrofluidisk tillverkning samt omfattande erfarenhet och kompetens inom design, tillverkning och tillämpning av lab-on-a-chip-enheter för både forskning och translationella tillämpningar. Detta innefattar betydande erfarenhet av simulering, design och tillverkning av mikrofluida enheter av glas, PDMS, polymer och papper, med användning av ett brett spektrum av tillverkningsmetoder såsom fotolitografi, mjuk litografi, våt/torr etsning, laserskärning, CNC-borrning och 3D-utskrift. Detta innefattar även dokumenterad förmåga att utveckla integrerade elektrokemiska och optiska mikroanalytiska system. Den ideala kandidaten ska vara skicklig på att omsätta konceptuella konstruktioner till funktionella prototyper med hjälp av iterativa utvecklingscykler. Ytterligare önskvärda kvalifikationer inkluderar starka forskningsmeriter inom analytisk kemi och biosensorer, erfarenhet av tekniköverföring och tidigare engagemang i små och medelstora företag eller industriella FoU-miljöer. Bevis på ledarskap i handledning av studenter på olika nivåer är väsentligt. En stark publikationshistorik, en bevisad förmåga att säkra forskningsfinansiering och effektiv kommunikation med olika målgrupper kommer att vara viktiga faktorer i utvärderingen.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Anställningen finansieras av resurserna inom Pamme och närliggande forskningsgrupper. Tillträde 2026-07-01 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Ytterligare information lämnas av professor Nicole Pamme
För allmän information om Kemikum, vänligen kontakta prefekten, professor Niklas Hedin
