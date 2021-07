Forskare i kvantoptik med klämda ljustillstånd - Kungliga Tekniska Högskolan - Fysikjobb i Stockholm

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.2021-07-06Forskargruppen i icke-linjär och kvantfotonik vid institutionen för tillämpad fysik utlyser en forskartjänst inom kvantoptik för att genomföra grundläggande undersökningar om generering av klämda ljustillstånd och deras manipulation i integrerade optiska kretsar och mikroresonatorer.Du kommer att samarbeta med postdoktorer och doktorander i gruppen. Positionen öppnas inom ramarna av VR forskningsmiljö för optisk kvantavläsning (OQS, Optical Quantum Sensing), med ytterligare möjligheter till utbildning och samarbete inom KTH och i den nationella satsningen i kvantteknologi (WACQT).Projektet kommer att bedrivas vid kvant- och bio-fotonikenheten vid Albanova Universitetscentret i en dynamisk, kreativ och internationellt-inriktad miljö. Forskningen vid enheten är främst experimentell och ofta tvärvetenskaplig. Arbetet inom projektet innebär flera möjligheter for både nyfikenhetsdriven grundforskning och mer tillämpad teknikutveckling inom ickelinjär och kvant-optik.Vi erbjuder- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö- En tvärvetenskaplig och stödjande forskningsmiljö som vårdar samarbete- Möjligheten att delta i olika forskningsprojekt inom kvant- och ickelinjär fotonik- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen.- God kunskap i engelska (muntlig och skriftlig), då det krävs i det dagliga arbetet- Vetenskaplig skicklighet- Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete- Samarbetsförmåga- SjälvständighetMeriterande- Erfarenhet av utveckling av experimentella uppställningar och system för generering av klämda ljustillstånd och deras tillämpningar på ultrakänsliga mätningar- En stark bakgrund inom kvantoptik, i kombination med en meritlista bestående av vetenskapliga publikationer av hög kvalitet- Erfarenhet av framgångsrikt internationellt samarbete, undervisning och handledning- Pedagogisk förmåga- Förmåga att verka för att forskningsresultat kommer till nytta- Erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet och personal- Kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhetVi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.Ansökan ska innehålla:1. CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.2. Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.3. Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).Om anställningenAnställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal i upp till 1 år med tillträde enligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-07-20